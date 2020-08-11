Инструктор по вождению, который научит вас готовить и стоять на сёрфе

Новый герой нашей программы использует сутки по максимуму. Максим Жилин — владимирский инструктор по вождению с 10-летним стажем. Помимо этого, он ещё преподает теорию в автошколе, находит время на участие в соревнованиях по автослалому, а когда выдается свободное время, ходит по городским водоемам на сапсерфе. Для баланса и поддержки здорового образа жизни Максим занимается в спортивном зале и готовит дома настоящие ресторанные блюда.

Управлять транспортом наш герой начал 12-летним подростком. В деревне ему доверили трактор, и мальчик успешно помогал взрослым на сенокосе. Сомнений не было, наш герой был уверен в своих силах. Возможно, именно эта уверенность сыграла в жизни Максима ключевую роль. В 26 лет юноша пришел в автошколу и стал инструктором.

В салоне его автомобиля побывали сотни учеников. Сейчас все они уже стали водителями и успешно ездят по городским дорогам и магистралям страны. В новом выпуске программы «Наши люди» вы узнаете, чего боятся ученики автошкол, чем женское вождение отличается от мужского и как за 20 минут приготовить потрясающий ужин – свиную вырезку в кляре. Да, у нашего героя много талантов!

Подготовили Татьяна Данилова, Петр Соколов, Ольга Андриенко