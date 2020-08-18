Иностранцев заставят сдавать тест на коронавирус

Иностранцы, прибывающие во Владимирскую область, должны будут сдать тест на COVID-19. Этот анализ затребуют при оформлении документов на получение патента или разрешения на работу, временное проживание, вида на жительство и гражданства. Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Владимирской области от 31.12.2014 года № 1398 «О мерах по реализации Федерального закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает пресс-служба «Белого дома».

Анализ необходим при получении разрешения на проживание и работу.

Кроме того, мигранты обязаны сдать анализы и на другие опасные заболевания: наркомания, туберкулёз, лепра, сифилис, ВИЧ, бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В приложении к постановлению администрации есть информация об учреждениях, где можно пройти исследование и получить необходимые справки.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за коронавируса учителей могут заставить носить маски на уроках. Если такое решение будет окончательно принято, то средства индивидуальной защиты станут необходимы прямо во время занятий.

Елена Пляскина

Фото: sputniknews.kz