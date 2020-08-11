Иномарка влетела в дерево и загорелась

Водитель автомобиля «Kia Spectra» серьезно пострадал в ДТП. Авария произошла сегодня в 4.30 в Гусь-Хрустальном районе на 9-м км автодороги Гусь-Хрустальный — Уршельский. Как рассказали «Призыву» в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области, иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль загорелся.

21-летний водитель с многочисленными травмами был госпитализирован.

Возгорание транспортного средства на площади 4 кв. м ликвидировали сотрудники МЧС. По факту случившегося проводится проверка. Ранее «Призыв» сообщал о массовом ДТП с участием сразу пяти автомобилей в Судогодском районе. Погибли два человека.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС по Владимирской области