Идем ли в школу? Сколько стоит первоклассник эпохи коронавируса

Через три недели начало учебного года. И если прошлым августом родители и дети уже вовсю бегали по магазинам в поисках школьной формы, кроссовок для физкультуры, выбирали дневники и тетради, то сейчас у всех настороженное настроение. Будет ли линейка на первое сентября? Ожидать ли вновь дистанционное обучение? Какие закупки проводят родители к 1 сентября? Что говорят чиновники и как комментируют учителя их рекомендации? «Призыв» выслушал все мнения, а также посчитал, сколько стоит первоклассник 2020 (пандемического) года?

Только не дистанционка

Прежде чем подсчитывать, сколько будет стоить гардероб и содержание ранца новоиспеченного школьника, мы не могли не поговорить об опасениях и переживаниях родителей. Многие из них весной хлебнули сполна дистанционного обучения со старшими детьми. И теперь владимирские форумы переполнены рассуждениями: а что дальше? Стоит ли покупать форму? Зачем нужен ранец, если школа будет вещать через компьютер?

Юлия Исаева – мама-пессимистка. Женщина уже купила сыну-первокласснику не ранец, а ноутбук, а старшему сыну — принтер:

— Старший перешел в 9-й класс. Весной уроки учил с утра до вечера, много распечатывать пришлось, принтер-старичок не выдержал и скончался. Купила новый принтер. Если нагрянет дистанционка, младшего за ноутбук старший не пустит. Смартфон – не выход, только глаза портить. Я потратилась на еще один ноутбук, все равно море в этом году отменяется. А форму и портфель всегда можно успеть купить, они тоже в копеечку влетят, но все же не так, как техника. Не понадобится – прекрасно, будем сидеть за ноутбуком потом.

С покупкой формы подожду до конца лета. У нас, слава богу, школа демократичная, без требований «купите там-то и за адские тысячи». Стандартный черный низ, белый верх, пиджак, жилетка. Но я надеюсь, что дистанционки не будет, иначе валерьянка пропадет из всех аптек: ни родители, ни учителя не выдержат.

В Интернете периодически появляются фейки с датами, когда мы якобы уйдем вновь на карантин. Правительство взяло паузу до 20 августа. После него обещают дать рекомендации, как начинать учебный год.

Вчера врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев уверил, что нет плана по переходу на дистанционное обучение. А глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил уже в июле, что учебный год начнется по плану, то есть 1 сентября.

Роспотребнадзор рекомендовал еще в мае:

дезинфицировать школьные поверхности,

время начало первого урока для разных классов должно различаться, чтобы максимально разобщить группы учащихся,

сократить по возможности число учеников в одном классе и смешение групп продленного дня,

сократить количество занятий физкультуры в зале.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева дала свой комментарий по поводу начала учебного года:

— События будут развиваться соответственно эпидемиологической ситуации, которая будет складываться не только в целом по Владимирской области, но и по муниципалитетам. Департамент образования сейчас готовит большое совещание с руководителями различных учебных заведений по организации обучения в нормальном, традиционном, очном режиме, но с соблюдением требований Роспотребнадзора:

утреннее измерение температуры ученикам,

за каждым классом будет закреплен свой кабинет, чтобы минимизировать контакты,

обязательная изоляция тех детей, которые затемпературили или у них появились признаки респираторного заболевания,

плавающее расписание уроков в начальной школе,

рассматриваем возможный перенос раздевалок;

если школа односменная, возможность введения второй смены,

планируется линейка на свежем воздухе

Чиновники далеки от народа

Сейчас большинство учителей находится в отпусках. С некоторыми нам удалось пообщаться по телефону. Они просили не указывать их фамилии, высказали пожелания родителям и свое мнение о сложившейся ситуации.

— Каждый день кто-нибудь из родителей позвонит или напишет мне: «А мы учимся? А линейка точно будет? А дистанционка планируется? А нам покупать форму или не надо?» Ребят, мы сами ничего не знаем. Мы, как солдаты, работаем по приказу. Да, 1 сентября планируется. И мы тоже хотим работать напрямую с вашими детьми, а не через компьютер. Нам тоже дистанционное обучение далось нелегко. И нам бы сейчас немного отдохнуть! Конечно, покупайте форму, ваши дети не в пижаме же пойдут в школу.

— Помните, что Герцен сказал о декабристах? Они страшно далеки от народа! Так и рекомендации, которые нам дают чиновники, это не для наших школ. В школе не хватает учителей, классов, парт! В нашей школе, например, нужен биолог, историк, учитель начальных классов. В начальной школе в первую смену учитель ведет первоклашек, во вторую 3-й или 4-й класс. Нагрузка огромная и без новых правил игры.

— Как разделить детей на смены? Или начало первого урока сделать разным для всех. Вот вы ведете своего третьеклассника в 8 утра, а первоклашку надо к 8.20? Его на морозе или под дождем держать эти 20 минут? Как разграничить детей в столовой? Каждую перемену там едят разные классы, и каждый раз столовая битком. Отдельного входа для начальной школы нет. А учителям вести уроки по разным сменам? Это же нагрузка возрастет в разы. Мы в школе должны быть круглосуточно и за ту же плату?

Пока у учителей вопросов не меньше, чем у родителей. И ответов на них пока нет. Но педагоги готовятся к полноценному учебному году. И советуют не откладывать на потом сборы ребенка в школу.

Первоклассник 2020 года подорожал

Аналитики IT-компании «Платформа ОФД» сравнили продажи канцелярских наборов для первоклассников за июль 2019 и 2020 годов в России. Сегодня за набор карандашей, ручек, альбомов и тетрадей придется отдать 712 рублей — это на 55% больше, чем в прошлом году.

Внезапно в России резко подорожали пеналы. За 12 месяцев средний чек на их покупку увеличился на 60% — до 799 рублей. На 34% выросли траты родителей на школьные дневники. Средняя цена дневника — 142 рубля.

Рюкзаков и ранцев стали покупать значительно больше. Средний чек – 1 563 рубля.

Магазины лишь недавно распахнули свои двери перед покупателями. Очень много покупок происходит онлайн. И часто онлайн-покупки обходятся дешевле, чем традиционные в магазине. Итак, первокласснику нужны:

ортопедический ранец – 1 499 – 5 800 рублей;

или рюкзак – 299 – 7 800 рублей;

пенал – 66 – 1 800 рублей;

набор первоклассника (ручки, тетради, альбом, линейка, папка, краски, пластилин) — 534 – 2 333 рубля (цена зависит от производителя и количества предметов);

канцелярские принадлежности – 1 300 – 2 500 рублей (перечень уточняется у учителя);

мешок для сменки – 60 – 300 руб.;

ноутбук – от 9 860 рублей (есть ноутбуки и за 200 000 рублей, но, понятно, что первокласснику подойдет наиболее простой вариант).

Если вы хотите купить ноутбук для ученика начальной или средней школы, то специалисты советуют технику попроще: такому ученику достаточно обычной печатной машинки с браузером и PowerPoint.

Тем ребятам, кто увлекается дизайном, разработкой приложений или 3D-моделированием, специалисты советуют выбрать ноутбук с дискретной видеокартой, чтобы ноутбук лучше и быстрее грузился.

Не поддавайтесь маркетинговому ходу: ортопедические ранцы в большинстве случаев неудобны для ребенка, в них мало что помещается. И ко 2-му классу обычно родители покупают уже рюкзак или ранец попроще.

Одежда и обувь по прежней цене

Школьная форма зависит от требований школы. В одних школах можно смело компоновать, переходить с пиджака на жилетку (для мальчиков), с юбки на брюки (для девочек). Кто-то отдает предпочтение водолазкам, кто-то предпочитает рубашки.

В среднем пошив или покупка формы, если класс определяется с одним поставщиком, обходится в 2 500 – 3000 рублей за комплект. Тут мало что изменилось по сравнению с прошлым годом. Мамы, которые уже приобрели своим первоклашкам форму, обувь, спортивный костюм, делятся в Интернете суммой затрат: она стартует с 7 000 — 8 000 рублей. Понятно, что суммы могут быть значительно выше, потому что многое зависит от материалов, лейбла, места покупки и самого перечня купленной одежды.

Если в прошлом году мы рекомендовали обратить внимание на закупки одежды и обуви за рубежом, то сейчас с ростом курса доллара и евро это уже не всегда выгодно. И здесь уже надо запастись терпением: ждать и караулить существенные скидки, да и саму посылку, которая может быть в пути до 2 месяцев.

А для детей постарше, которые любят носить худи и толстовки, у нас хорошая новость! Свитшоты, худи и бомберы скоро получат законный статус школьной формы. Эти элементы молодежного гардероба вошли в предварительный стандарт одежды для учащихся, разработанный по поручению Минпромторга. Предварительный национальный стандарт вступит в силу в ноябре 2020 года, но будет пока носить рекомендательный характер. Окончательное решение примут администрации отдельных школ. Дело за малым: дождаться и уговорить директора «дать добро» на толстовки.

Суммируя траты на одежду, экипировку и букет для первоклассника, мы в очередной раз поняли: собрать ребенка в школу весьма затратно! Будьте готовы, дорогие родители, потратить, как минимум, 11 000 – 12 000 рублей, а если с технической поддержкой (ноутбуком) – от 20 000 рублей и более.

Елена Середина

Заглавное фото: img.wfolio.ru