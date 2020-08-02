Хранитель солнца появился на берегу Нерли

На берегу Нерли, в селе Фомиха под Суздалем, появился фантастический человек. Он сделан из соломы, дерева и металлической сетки. Наряду с другими скульптурами он составляет целую галерею скульптур под открытым небом. Фигура называется «Хранитель солнца», а автор её — владимирская художница Валентина Ивакина. Человечек смотрит в сторону рассвета и держит в руках парящий шар. Произведение изготовлялось три дня. Для него в округе были скошены приличные снопы сена.

Устанавливать «Хранителя солнца» Вале пришлось на самом солнцепеке, периодические отбиваясь от слепней, роящихся рядом с водоемом. Не обошлось и без мелких травм.

— Процесс предельно прост, если не вдаваться в детали: надо придумать эскиз, напилить дерево, собрать каркас, перетащить всё это в поле, отформовать каркас из сетки (плоскогубцы и резаки в помощь) и набить всё сеном. Отдельное спасибо тем, кто косил траву и помогал донести её до места! – говорит Валентина Ивакина. — Самое новое для меня ощущение — это работа с сеткой. Никогда не предугадаешь, где наткнёшься на кончик проволоки. В итоге с ног до головы я была словно исцарапана кошкой.

Экскурсию по берегу Нерли для «Призыва» провел создатель местной арт-лаборатории Андрей Попов.

Удивительные фигуры у реки начали появляться ещё в прошлом году. Художники из разных уголков страны оставили здесь своё творческое наследие. Одно строение символизирует подсолнух, другое — собор Парижской Богоматери. На островке посередине Нерли местные ребятишки под руководством художников создали хвост русалки, которая как будто прячется в зарослях. Очень интересны по задумке и композиция из фигур людей – сидящего задумчивого взрослого и бегущего подростка.

— Человек сидит на берегу реки Нерли, он изолировался в своих мыслях, раздумьях. А в бегущей фигуре уже новая его фаза, его внутренний ребёнок. А в совокупности — время перемен, — говорит Андрей Попов.

В планах создателя – развивать туристическую тропу и дальше. Здесь будут появляться новые арт-объекты. А сама экскурсия будет начинаться из старой, заброшенной электростанции, которую Андрей Попов также превратит в художественную мастерскую, где смогут творить самые разные мастера. Они словно аграрии будут создать свой огород, свою плантацию удивительных саженцев, говорит мастер.

Ранее «Призыв» рассказал о самых ярких фестивалях этого августа.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»