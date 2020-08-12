Хорошая погода помогла успешно начать сбор урожая

Во Владимирской области началась уборочная кампания. Сельхозпроизводители довольны первыми итогами: урожайность выше прежнего, погода благоволит. Повсеместно идет заготовка кормовых культур для животноводства. По данным департамента сельского хозяйства региона, уже скошено больше половины от запланированных объемов. Сена убрано 37,4 тысячи тонн, сенажа – 479,5 тысячи тонн, что на 25% выше прошлогодних показателей, силоса – 123,8 тысячи тонн.

Началась уборка зерновых культур, пока с полей вывезли порядка 10%. Намолочено 28,4 тысячи тонн зерна со средней урожайностью 36,5 центнера на гектар. В отдельных хозяйствах урожайность доходит до 54 центнеров.

Темпы уборочной кампании-2020 благодаря хорошей погоде высокие.

В южных районах области приступили к уборке картофеля. Накопано 1040 тонн картофеля с урожайностью 226,1 центнера на гектар.

Как сообщает Владимирстат, засеянные площади в этом году увеличились. Зерновые и зернобобовые культуры в основном выращивают сельскохозяйственные организации, доля крестьянских и фермерских хозяйств — всего 3,5%. А вот картофель и овощи в большей степени выращивает население. Кукурузой на зерно и масличными культурами занимаются в регионе исключительно крупные СПК.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире на Батурина заработала сельскохозяйственная ярмарка. Пока на ней стоят фуры и торгуют бахчевыми. Разместилось и пару палаток с привозными овощами и фруктами.

Анна Тумановская

Фото департамента сельского хозяйства