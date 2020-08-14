Хирургическое отделение ОКБ возобновит плановый прием пациентов

Стабилизация ситуации с коронавирусом во Владимирской области возвращает медицину на круги своя. Из 950 ковидных коек в регионе сейчас занято всего 320, поэтому инфекционные госпитали перепрофилируют обратно. Роспотребнадзор разрешил возобновить плановый прием пациентов в хирургическом отделении Областной клинической больницы, сообщила и.о директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

— Мы уже открыли, перепрофилировали в обратную сторону один из госпиталей Владимира, размещенный в Центре спецмедпомощи в Пиганово. Теперь больничный комплекс работает в плановом режиме, как раньше. На втором этапе, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, мы должны перепрофилировать учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Это ОКБ. К концу августа здесь начнется плановый прием пациентов, — заверила руководитель облздрава.

Как ранее сообщал «Белый дом», ОКБ вернется к своим докоронавирусным объемам оказания помощи к концу августа. Дальше будет возобновлен плановый прием в многопрофильной больнице Гороховца, Ковровской и Петушинской ЦРБ. Но полностью от инфекционных госпиталей для больных COVID-19 область не откажется. Будучи «опорными» в период пандемии, они продолжат функционировать при профильных инфекционных лечебницах. Во Владимире это горбольница № 6. Но в облздраве надеются, что в связи с изготовлением вакцины от коронавирусной инфекции второй волны удастся избежать.

Инфекционные госпитали региона перепрофилируют обратно.

— Главное, чтобы не было очагов заражения на производствах и рабочих местах. Особое внимание мы будем уделять всем образовательным учреждениям — от садиков до институтов. Я считаю, что система здравоохранения готова к любому вызову, и если начнется вторая волна, мы в течение нескольких дней можем развернуть весь коечный фонд, который у нас был. Он сохранен. Все кислородные кровати, аппараты ИВЛ в рабочем состоянии, — подытожила Юлия Арсенина.

Также в департаменте отчитались, что полностью решили проблему с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты – масками и спецкостюмами. В каждом госпитале хранится, как минимум, двухнедельный, а то и месячный запас СИЗов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Юлия Арсенина готова привиться в первых рядах от коронавирусной инфекции.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»