Хам и Хулиган расширили свои полномочия и стали нарицательными

Не все Светланы светловолосые. А вот хам и хулиган, перейдя из разряда имен собственных в нарицательные, сохранили негативные черты своих первоначальных «хозяев». Кандидат филологических наук Татьяна Ковалева сегодня рассказывает занятные истории о происхождении имен собственных в русском языке. Также порешаем задачки, связанные с их правописанием. Смотрите очередной выпуск программы «Уроки русского» на «Призыве». В самом конце — интересное задание для любителей «нашего великого и могучего. »

Имя собственное. Что это?

Имя называется собственным, когда служит для называния единичных предметов, лиц, животных с целью выделения их из ряда других, однородных с ними. По этой причине имена собственные, как правило, редко употребляются во множественном числе. Мы не говорим Санкт-Петербурги или Юпитеры. Кроме того, имена собственные вторичны и не всегда сохраняют связь с предметом или его типичные признаки. Ведь, к примеру, Светланой могут назвать и темноволосую девочку.

Хулиган и хам

Именам собственным противопоставлены имена нарицательные, однако нередко имена собственные переходят в разряд нарицательных и наоборот. К примеру, слово «хулиган» изначально было именем собственным: такую фамилию носила ирландская семья (Houlihan), которая прославилась буйным нравом и драками, а затем так стали называть нарушителей общественного порядка.

Неодобрительное слово «хам» тоже когда-то было именем. Так звали сына Ноя, который высмеял отца, выпившего вина и уснувшего обнаженным, за что потомки Хама были прокляты, а его имя со временем стало обозначать наглеца.

Титулы король и царь тоже несколько сотен лет назад были именами собственными. Король происходит от имени французского правителя Карла Великого. В церковнославянском языке Карл превратился в краль, а в древнерусском – в короля и стал обозначать не конкретного правителя, а только должность.

Слово «царь» еще древнее и восходит к имени римского правителя Гая Юлия Цезаря. Caesar трансформировалось в различных языках и произносилось то с начальным к, то с начальным ц, именно из него в немецком языке образовался кайзер, а в русском – царь.

Названия месяцев из собственных имен

С латинскими именами первоначально были связаны и названия некоторых месяцев.

Июль был назван в честь Юлия Цезаря, реформировавшего календарь.

был назван в честь Юлия Цезаря, реформировавшего календарь. Июнь получил название от римской богини Юноны.

получил название от римской богини Юноны. Январь – от двуликого бога Януса, покровителя времени и всех начинаний.

– от двуликого бога Януса, покровителя времени и всех начинаний. Март назван по имени римского покровителя военных дел – бога Марса.

назван по имени римского покровителя военных дел – бога Марса. Май посвятили богине плодородия Майе, которой 1 мая римляне приносили дары.

Вокзал и марафон произошли от топонимов

Удивительно, но некоторые современные слова восходят к топонимам – названиям местности. Например, вокзал. Так называлось имение англичанки Джейн Вокс – Воксхолл (Vauxhall), где хозяйка устроила сад для публичных гуляний.

В этом значении – зал или гульбище, где звучит музыка, – вокзал вошел в русский язык. И здание конечной станции на железной дороге в Российской Империи назвали вокзалом, то есть местом собраний и увеселений.

Академ – это вовсе не академический отпуск студента, а имя древнегреческого героя. В его честь был назван еще один публичный сад, правда, в нем не веселились. В нем философ Платон беседовал со своими учениками. Благодаря их собраниям в саду Академа сообщество ученых стали назвать академией, ставшей в русском языке нарицательным существительным.

В спорте ряд лексем тоже восходит к названиям местности. К примеру, Марафоном называлось селение в 40 километрах от Афин, куда прибежал с радостной вестью воин. Много лет спустя эта дистанция станет олимпийской и получит название в честь топонима.

Всем известная игра бадминтон тоже названа в честь города в Англии, куда, по легенде, ее привез из Индии герцог Босфор.

Царь Горох и Кощей Бессмертный

Примером обратного перехода – происхождения имен собственных от нарицательных – могут служить имена сказочных героев: царь Горох или Кощей Бессмертный.

Итак, Царь Горох – немножко Цезарь, немножко бобовое, ведь назван в честь растения. При царе Горохе – значит, очень давно.

Откуда такая семантика? Оказывается, для славянских языков было характерно шуточное наименование сказочных царей в честь растений: царь Овес.

Как считает исследователь фразеологизмов Валерий Михайлович Мокиенко, «царь Горох в качестве исторического лица столь же неправдоподобен, как говорящие звери и молочные реки». Эта неправдоподобность и создает значение «очень давно», «в незапамятные времена».

Кощей Бессмертный, по одной теории, происходит от его главного качества – костлявости, то есть восходит к нарицательному существительному. По другой версии, имя образовано от глагола костить, то есть бранить, портить. Вспомните родственные слова – кощунство, костерить, то есть Кощей – это тот, кто кощунствует, портит, умышленно наносит вред.

Как правильно писать имена собственные?

Главной орфографической приметой всех имен собственных служит написание с большой (прописной) буквы. Рассмотрим несколько сложных случаев.

Во-первых, с прописной буквы пишутся имена, отчества, фамилии, прозвища, поэтому при написании Владимир Красное Солнышко или Всеволод Большое Гнездо с прописной буквы нужно написать каждое слово.

Во-вторых, в названиях органов власти, высших учебных заведений, учреждений культуры пишется с прописной буквы только первое слово: Министерство иностранных дел, Владимирский государственный университет, Владимирский академический театр драмы.

Особую трудность вызывает написание таких органов власти, как государственная дума и законодательное собрание. С одной стороны, в «Правилах русской орфографии и пунктуации» указано, что в названиях органов власти с прописной буквы пишется только первое слово, поэтому правильно было бы писать Государственная дума или Законодательное собрание. С другой стороны, в официальных документах закреплено и наиболее частотно написание с двумя прописными буквами: Государственная Дума, Законодательное Собрание. В связи с этим вопреки орфографической норме в подобных названиях оба слова пишут с заглавной буквы.

А сколько прописных букв должно быть в названии В/владимирский Ф/филиал Ф/финансового У/университета при П/правительстве Р/российской Ф/федерации? Пишите ваш ответ в комментариях!

Литература для любознательных:

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. Учебник. Мокиенко В.М. В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых слов и образных выражений. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В.В. Лопатина. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.

Подготовили Татьяна Ковалева и Дарья Ермолина

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