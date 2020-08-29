Губернатор опроверг слухи о возвращении дистанционного обучения

Губернатор Владимирский области Владимир Сипягин прокомментировал возможность возвращения школ на дистанционное обучение в сентябре. Информация о вероятности такого развития событий активно циркулирует в родительских чатах, называется даже конкретная дата — 20 сентября. Владимир Сипягин в прямом эфире на своих страницах в соцсетях назвал это вымыслом. Он подчеркнул, что ничто не может заменить живое общение ученика и педагога. Правда, сказал, что полностью исключать возможность возвращения занятий через компьютер нельзя. Но это произойдёт только в случае самого неблагоприятного развития событий по коронавирусу.

Планов по возвращению учащихся на «удалёнку» у областных властей нет, заявил губернатор.

— Сейчас распространяются слухи о возвращении к дистанционной форме обучения в конце сентября. Такие же небылицы заходят и по бизнесу, это касается сферы услуг. Это все выдумки, таких планов у нас нет и быть не может. Авторитетно это заявляю, — отметил Владимир Сипягин. — Мы все прекрасно понимаем, что дистанционное образование никогда не заменит очной формы. И возвращение к дистанционному режиму, как это было весной, возможно только в случае второй волны эпидемии.

Никаких запретов ради запретов областные власти не планируют, подчеркнул глава региона. Тем более, отметил Владимир Сипягин, регион долго шел к снятию карантина и никаких резких шагов в обратном направлении делать нельзя.

Ранее «Призыв» сообщал, что учебный год в школах Владимирской области начнется 1 сентября. О переносе даты речи не идёт. В День знаний первоклассников и выпускников ждут торжественные линейки. Родителей самых маленьких школьников допустят на праздник, но только в масках.