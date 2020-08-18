Губернатор гарантировал обманутым дольщикам встречу даже на самоизоляции

Встреча с дольщиками из Коммунара состоится при любом раскладе. Таков был посыл губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который он разместил на страницах соцсетей. Если COVID-19 будет подтвержден, то губернатор проведет совещание в режиме видеоконференц-связи, а если нет, то все встретятся, как и планировали ранее, в 619-м кабинете «Белого дома». Заявление он сделал достаточно оперативно. Как только обманутые дольщики, которые уже второй год добиваются ввода в эксплуатацию построенной многоэтажки, заговорили, что объявление о самоизоляции губернатора вернет их ситуацию на отправную точку, в тот же день глава региона успокоил семьи.

В режим самоизоляции Сипягину пришлось уйти из-за подтвержденной коронавирусной инфекции у его заместителя Романа Годунина. Ранее именно этот чиновник всерьез занялся проблемой обманутых дольщиков из Коммунара. Он пригласил к участию в совещаниях семьи, стал рассматривать разные варианты от сноса лишних этажей до внесения поправок по повышению высотности территории микрорайона.

Как «Призыв» сообщал ранее, обманутые дольщики из Коммунара, устав вести переписку с чиновниками, устраивали акцию с наклейками-призывами и одиночные пикеты у «Белого дома».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»