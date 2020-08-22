Самая «скандальная» крупа, гречка, за год подорожала на 90%. Килограмм гречки в магазинах Владимирской области стоит почти 86 рублей. Владимирстат пристально наблюдает за ценообразованием в регионе и сообщает, что тенденция к росту у гречки была еще весной. Как только в регионе объявили режим повышенной готовности и народ ринулся сметать с прилавков товары первой необходимости и длительного хранения, цены на гречку стремительно поползли вверх.

Были даже пару-тройку дней, когда полки сетевых магазинов пустовали. В первую очередь разобрали дешевую крупу с шелухой и в пакетах по 800-900 граммов. Поставщики и сетевики стремительно отреагировали на спрос. Одни стали завозить крупу более дорогих производителей, другие ввели особые акции и скидки на гречку.

До максимальных 100 рублей, как было в 2010 году, гречка пока не подорожала.

— Хит продаж этой весны — гречневая крупа — вновь напомнила о себе. В июле гречка подорожала на 72,72% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, ситуация обусловлена низкими ценами 2019 года из-за перепроизводства и ажиотажным спросом первых месяцев весны, — сообщает Владимирстат.



Еще Владимирстат заметил, что в течение последних 12 месяцев подскочили цены на яблоки и апельсины, на 31 и 36% соответственно. Из-за скромного урожая как у дачников, так и фермеров, яблоки стоят от 130 рублей за кг. А вот больше всего снизились цены во Владимирской области на лук, пшено и свеклу. Желтая крупа подешевела на 26% и продается за 52 рубля за кг.



В течение года цены повышаются на всю продуктовую корзину. Дорожает молочная продукция, сахар, макаронные изделия, хлеб, конфеты и пирожные с булочками. Овощи сейчас повсеместно дешевеют. Урожай хороший, поэтому можно смело заняться заготовками и консервированием.

Ранее «Призыв» сообщал, что комбинат «Тепличный» снизил цены на новый урожай помидор и огурцов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»