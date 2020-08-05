Границы открыли. Куда полететь в отпуск и стоит ли?

Пандемия вроде бы пошла на спад. Границы открылись, авиасообщение возобновлено. Российских туристов ждут за рубежом. Но не везде. На данный момент в отпуск можно полететь с 1 августа в Абхазию, Турцию (пляжные направления открыты с 10 августа), Великобританию, Танзанию, а с 15 августа – в Швейцарию. Самые популярные из них это, конечно, Турция и Абхазия, говорят менеджеры по туризму. И владимирцы уже начали проявлять интерес к заграничному отдыху.

— Покупают ли путевки туда? Да, покупают. Несмотря на высокий курс евро цены вполне конкурентоспособны по сравнению с Сочи и Крымом, где уже просто нечего продавать. В августе тур с перелетом в хороший отель в Турции (все включено) обойдется в 35-40 тысяч с человека на неделю, — рассказала «Призыву» Ольга Герасимова, директор туристического агентства Onlinetur.ru в г. Владимире.

Стоимость путевки в Турцию по системе «все включено» составляет около 35-40 тысяч рублей на неделю.

А вот в экзотическую Танзанию тур будет значительно дороже. Самый простой трехзвездочный отель на 10 дней обойдется одному туристу в 100 тысяч рублей. Примерно столько же стоит поездка в Англию с насыщенной экскурсионной программой. Но питание в отелях этих стран далеко не везде предусмотрено по излюбленной системе «All inclusive». Если такая услуга есть, цена на тур будет на порядок выше. И главное, если в Турцию виза не нужна, то по остальным направлениям – обязательна. Стоит она немало. Например, в ту же Танзанию – 50 долларов. Оформить её можно будет по прилету. А вот в Абхазию ни загранпаспорта, ни визы не понадобится. Для въезда россиянам в эту страну достаточно предъявить российский паспорт и оплатить сбор.