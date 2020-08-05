Границы открыли. Куда полететь в отпуск и стоит ли?

Мнение экспертов и советы Роспотребнадзора

  1. Какие страны открыты? Есть ли спрос?

    Пандемия вроде бы пошла на спад. Границы открылись, авиасообщение возобновлено. Российских туристов ждут за рубежом. Но не везде. На данный момент в отпуск можно полететь с 1 августа в Абхазию, Турцию (пляжные направления открыты с 10 августа), Великобританию, Танзанию, а с 15 августа – в Швейцарию. Самые популярные из них это, конечно, Турция и Абхазия, говорят менеджеры по туризму. И владимирцы уже начали проявлять интерес к заграничному отдыху.

    Покупают ли путевки туда? Да, покупают. Несмотря на высокий курс евро цены вполне конкурентоспособны по сравнению с Сочи и Крымом, где уже просто нечего продавать. В августе тур с перелетом в хороший отель в Турции (все включено) обойдется в 35-40 тысяч с человека на неделю, — рассказала «Призыву» Ольга Герасимова, директор туристического агентства Onlinetur.ru в г. Владимире.

    Стоимость путевки в Турцию по системе «все включено» составляет около 35-40 тысяч рублей на неделю.

    Танзания. Фото: voyage-maximum.ru

    А вот в экзотическую Танзанию тур будет значительно дороже. Самый простой трехзвездочный отель на 10 дней обойдется одному туристу в 100 тысяч рублей. Примерно столько же стоит поездка в Англию с насыщенной экскурсионной программой. Но питание в отелях этих стран далеко не везде предусмотрено по излюбленной системе «All inclusive». Если такая услуга есть, цена на тур будет на порядок выше. И главное, если в Турцию виза не нужна, то по остальным направлениям – обязательна. Стоит она немало. Например, в ту же Танзанию – 50 долларов. Оформить её можно будет по прилету. А вот в Абхазию ни загранпаспорта, ни визы не понадобится. Для въезда россиянам в эту страну достаточно предъявить российский паспорт и оплатить сбор.

  2. Как отправиться за границу туристам, чьи поездки отменились из-за пандемии?

    Если поездка не состоялась из-за пандемии весной этого года, операторы предлагали такие варианты сохранения денег:

    — депозит;

    — перенос поездки на лето-осень 2020 года либо на сезон 2021 года с сохранением всех изначальных параметров тура (количество дней, отель, питание, перелёт, трансфер, страховка).

    Если туристы выбрали депозит, то воспользоваться этими деньгами они могут в любой момент (в том числе прямо сейчас) и выбрать при этом любое доступное направление для отдыха. Если туристы перенесли поездку, например, на осень, а сейчас решили, что хотят отправиться в путешествие уже в августе, то мы просто отказываемся от существующей заявки на осень, бронируем новый тур по актуальным на данный момент ценам и переносим на этот тур оплаченные денежные средства. В целом и операторы, и туристы очень лояльно относятся к сложившейся ситуации, и каких-то камней преткновения, как правило, не возникает, — поясняет Ольга Герасимова.

  3. Что гарантированно входит сейчас в медстраховку?

    Очень актуальный на сегодня вопрос, говорят в турфирме. И он волнует всех клиентов, которые уже вот-вот отправятся на отдых. Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель и пр.), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. Тест бесплатный для туристов. Срок ожидания результата — до 4 часов.

    В случае положительного теста пассажир отправляется в государственную клинику для обследования и назначения лечения. Это входит в страховое покрытие полиса (коронавирус приравнивается к другим особо опасным инфекциям и вирусным пневмониям). Поэтому волноваться туристам не стоит. Коронавирус, как правило, входит в страховку, которая есть во всех пакетных турах, и правила относительно этого заболевания абсолютно такие же, как и при других страховых случаях, — отмечают турагенты.

    Если у туриста проявились симптомы заболевания коронавируса уже в отеле, алгоритм тот же, что и с пассажиром рейса, говорят туроператоры: бесплатный тест и госпитализация в государственную больницу. В этом случае также будет работать страховой полис российских страховщиков.

  4. Основные рекомендации Роспотребнадзора выезжающим

    В первую очередь перед поездкой за границу необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемыми для туристов в выбранной стране.

    • При выборе мест размещения отдавайте предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. Не стоит арендовать частные коттеджи, гостевые дома, хостелы.

    • По возможности, старайтесь принимать пищу в вашем номере или на воздухе.

    • Необходимо исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных.

    • Не употребляйте пищу или напитки из чужой посуды или посуды с признаками загрязнения.

    • Чаще мойте руки.

    • Избегайте контактов с людьми, которые чихают или кашляют.

  5. Правила поведения в общественных местах

    В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию, в том числе в очередях таможенного контроля и на посадку в самолет, предупреждает надзорное ведомство. При этом пассажирам необходимо находиться в масках. Ими стоит запастись заранее.

    На борту самолета, следующего в Турцию, все россияне должны заполнить анкеты с указанием номера своего посадочного места, говорится на сайте Ассоциации туроператоров. В случае выявления заболевшего его соседи не подлежат «автоматическому» карантину, как это было прежде, весной. Всем пассажирам, сидевшим на двух креслах впереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, сразу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Если диагноз не подтвердится, турист, сидевший рядом с больным, сможет продолжить свой обычный отдых. Впрочем, специалисты утверждают, что вероятность заразиться в самолете крайне невысока.

    Фото sputnik-georgia.ru

    При передвижении по иностранному городу, выбирайте такси, а не общественный транспорт. При этом также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

  6. Стоит ли ехать? Что говорят врачи?

    Мнение владимирских врачей по поводу заграницы однозначно: и терапевты, и педиатры не советуют сейчас рисковать своим здоровьем и покидать границы страны. Одно дело — заболеть у себя на родине, и совсем другое – на чужбине, где полис ОМС не будет действовать. А как известно, коронавирус может дать осложнения. У человека могут обостриться хронические заболевания. И кто его за границей будет лечить в таком случае? Понятно, что все туристы берут с собой аптечку со стандартным набором лекарств, в том числе противовирусные средства. Но если заболевание серьезное, самолечением заниматься нельзя. Естественно, от поездок стоит отказаться пожилым гражданам, а также беременным женщинам.

    Мы понимаем, что коронавирус у нас ещё не совсем закончился и возможность его где-то подхватить актуальна до сих пор. В любой точке нашей страны по полису ОМС вы получите медицинскую помощь в необходимом объеме. Чего не скажешь про заграницу, — говорит Светлана Астафьева, заместитель главного врача Областного перинатального центра. – Потом перелет, это всегда стресс для будущей мамы. И за короткий срок, 7-8 суток, за границей адаптироваться очень сложно. Потом сильная жара не очень хорошо будет сказываться на состоянии беременной женщины. При первых признаках заболевания самолечением заниматься нельзя. Всё только по показаниям врача.

  7. Что делать по возвращении в Россию?

    Если вы здоровы, в изоляцию вас, естественно, никто не отправит. В отношении граждан, которые вернулись из указанных государств в Российскую Федерацию, по прилету отменяется двухнедельный карантин, сообщает Роспотребнадзор. Но в течение трех календарных дней россияне должны будут пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР. А вот иностранные граждане по прибытии в РФ уже должны будут иметь справку об отсутствии у них коронавируса.

    Татьяна Данилова

    Фото «Призыва»
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