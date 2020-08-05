Границы открыли. Куда полететь в отпуск и стоит ли?

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Какие страны открыты? Есть ли спрос?
Пандемия вроде бы пошла на спад. Границы открылись, авиасообщение возобновлено. Российских туристов ждут за рубежом. Но не везде. На данный момент в отпуск можно полететь с 1 августа в Абхазию, Турцию (пляжные направления открыты с 10 августа), Великобританию, Танзанию, а с 15 августа – в Швейцарию. Самые популярные из них это, конечно, Турция и Абхазия, говорят менеджеры по туризму. И владимирцы уже начали проявлять интерес к заграничному отдыху.
— Покупают ли путевки туда? Да, покупают. Несмотря на высокий курс евро цены вполне конкурентоспособны по сравнению с Сочи и Крымом, где уже просто нечего продавать. В августе тур с перелетом в хороший отель в Турции (все включено) обойдется в 35-40 тысяч с человека на неделю, — рассказала «Призыву» Ольга Герасимова, директор туристического агентства Onlinetur.ru в г. Владимире.
Стоимость путевки в Турцию по системе «все включено» составляет около 35-40 тысяч рублей на неделю.
А вот в экзотическую Танзанию тур будет значительно дороже. Самый простой трехзвездочный отель на 10 дней обойдется одному туристу в 100 тысяч рублей. Примерно столько же стоит поездка в Англию с насыщенной экскурсионной программой. Но питание в отелях этих стран далеко не везде предусмотрено по излюбленной системе «All inclusive». Если такая услуга есть, цена на тур будет на порядок выше. И главное, если в Турцию виза не нужна, то по остальным направлениям – обязательна. Стоит она немало. Например, в ту же Танзанию – 50 долларов. Оформить её можно будет по прилету. А вот в Абхазию ни загранпаспорта, ни визы не понадобится. Для въезда россиянам в эту страну достаточно предъявить российский паспорт и оплатить сбор.
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Как отправиться за границу туристам, чьи поездки отменились из-за пандемии?
Если поездка не состоялась из-за пандемии весной этого года, операторы предлагали такие варианты сохранения денег:
— депозит;
— перенос поездки на лето-осень 2020 года либо на сезон 2021 года с сохранением всех изначальных параметров тура (количество дней, отель, питание, перелёт, трансфер, страховка).
— Если туристы выбрали депозит, то воспользоваться этими деньгами они могут в любой момент (в том числе прямо сейчас) и выбрать при этом любое доступное направление для отдыха. Если туристы перенесли поездку, например, на осень, а сейчас решили, что хотят отправиться в путешествие уже в августе, то мы просто отказываемся от существующей заявки на осень, бронируем новый тур по актуальным на данный момент ценам и переносим на этот тур оплаченные денежные средства. В целом и операторы, и туристы очень лояльно относятся к сложившейся ситуации, и каких-то камней преткновения, как правило, не возникает, — поясняет Ольга Герасимова.
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Что гарантированно входит сейчас в медстраховку?
Очень актуальный на сегодня вопрос, говорят в турфирме. И он волнует всех клиентов, которые уже вот-вот отправятся на отдых. Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель и пр.), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. Тест бесплатный для туристов. Срок ожидания результата — до 4 часов.
— В случае положительного теста пассажир отправляется в государственную клинику для обследования и назначения лечения. Это входит в страховое покрытие полиса (коронавирус приравнивается к другим особо опасным инфекциям и вирусным пневмониям). Поэтому волноваться туристам не стоит. Коронавирус, как правило, входит в страховку, которая есть во всех пакетных турах, и правила относительно этого заболевания абсолютно такие же, как и при других страховых случаях, — отмечают турагенты.
Если у туриста проявились симптомы заболевания коронавируса уже в отеле, алгоритм тот же, что и с пассажиром рейса, говорят туроператоры: бесплатный тест и госпитализация в государственную больницу. В этом случае также будет работать страховой полис российских страховщиков.
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Основные рекомендации Роспотребнадзора выезжающим
В первую очередь перед поездкой за границу необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемыми для туристов в выбранной стране.
• При выборе мест размещения отдавайте предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. Не стоит арендовать частные коттеджи, гостевые дома, хостелы.
• По возможности, старайтесь принимать пищу в вашем номере или на воздухе.
• Необходимо исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных.
• Не употребляйте пищу или напитки из чужой посуды или посуды с признаками загрязнения.
• Чаще мойте руки.
• Избегайте контактов с людьми, которые чихают или кашляют.
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Правила поведения в общественных местах
В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию, в том числе в очередях таможенного контроля и на посадку в самолет, предупреждает надзорное ведомство. При этом пассажирам необходимо находиться в масках. Ими стоит запастись заранее.
На борту самолета, следующего в Турцию, все россияне должны заполнить анкеты с указанием номера своего посадочного места, говорится на сайте Ассоциации туроператоров. В случае выявления заболевшего его соседи не подлежат «автоматическому» карантину, как это было прежде, весной. Всем пассажирам, сидевшим на двух креслах впереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, сразу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Если диагноз не подтвердится, турист, сидевший рядом с больным, сможет продолжить свой обычный отдых. Впрочем, специалисты утверждают, что вероятность заразиться в самолете крайне невысока.
При передвижении по иностранному городу, выбирайте такси, а не общественный транспорт. При этом также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.
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Стоит ли ехать? Что говорят врачи?
Мнение владимирских врачей по поводу заграницы однозначно: и терапевты, и педиатры не советуют сейчас рисковать своим здоровьем и покидать границы страны. Одно дело — заболеть у себя на родине, и совсем другое – на чужбине, где полис ОМС не будет действовать. А как известно, коронавирус может дать осложнения. У человека могут обостриться хронические заболевания. И кто его за границей будет лечить в таком случае? Понятно, что все туристы берут с собой аптечку со стандартным набором лекарств, в том числе противовирусные средства. Но если заболевание серьезное, самолечением заниматься нельзя. Естественно, от поездок стоит отказаться пожилым гражданам, а также беременным женщинам.
— Мы понимаем, что коронавирус у нас ещё не совсем закончился и возможность его где-то подхватить актуальна до сих пор. В любой точке нашей страны по полису ОМС вы получите медицинскую помощь в необходимом объеме. Чего не скажешь про заграницу, — говорит Светлана Астафьева, заместитель главного врача Областного перинатального центра. – Потом перелет, это всегда стресс для будущей мамы. И за короткий срок, 7-8 суток, за границей адаптироваться очень сложно. Потом сильная жара не очень хорошо будет сказываться на состоянии беременной женщины. При первых признаках заболевания самолечением заниматься нельзя. Всё только по показаниям врача.
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Что делать по возвращении в Россию?
Если вы здоровы, в изоляцию вас, естественно, никто не отправит. В отношении граждан, которые вернулись из указанных государств в Российскую Федерацию, по прилету отменяется двухнедельный карантин, сообщает Роспотребнадзор. Но в течение трех календарных дней россияне должны будут пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР. А вот иностранные граждане по прибытии в РФ уже должны будут иметь справку об отсутствии у них коронавируса.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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