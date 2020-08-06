Гостиницы Владимирской области отрылись для туристов

Гостиницам, апарт-отелям, турбазам и базам отдыха Владимирской области разрешили принимать туристов из других регионов. Соответствующие изменения внесены в указ № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Меры безопасности, призванные предотвратить распространение коронавируса, сохранятся.

С предложением принимать гостей из других регионов выступило региональное управление Роспотребнадзора. Пресс-служба областной администрации сообщает, что эпидемическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции во Владимирской области улучшается.

Ранее гостиницы, апарт-отели и базы отдыха могли размещать только местных жителей или командировочных с необходимыми документами. Об этом «Призыв» здесь.

Ольга Ефремова

Фото: tripsecrets.ru