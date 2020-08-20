Главу города Коврова выберут из четырёх кандидатов

Допущены все! Сегодня в Коврове состоялся 1-й этап конкурса по отбору кандидатур на пост главы города. Комиссия рассмотрела четыре заявки и все удовлетворила: хотят — пусть идут. Не лесом, а во второй тур, который состоится через неделю, 28 августа. Среди соискателей ответственной должности два предпринимателя (один по части ЗОЖ, другой рыночный коммерсант), один чиновник (спец по ЖКХ) и один производственник, работающий на предприятии по выпуску стройматериалов.

Ранее выборы главы Коврова сорвались, поскольку часть претендентов не зарегистрировали, а один из двух оставшихся снял свою кандидатуру.

Итак, ко второму этапу конкурса допущены следующие кандидаты:

Дмитрий Александрович Велижанский, 1972 г.р., индивидуальный предприниматель;

Амангельды Хаджимуратович Куандыков, 1975 г.р., директор МУП «Первомайский рынок»;

Елена Владимировна Фомина, 1977 г.р., первый заместитель главы администрации Коврова по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства;

Александр Сергеевич Ушаков, 1979 г.р., начальник производства ООО «Техно-стиль».

Один из них, Александр Ушаков, предпринимает вторую попытку взять административную высоту: в прошлый раз его «отсеяли» при проверке документов. Директор рынка Амангельды Куандыков тоже имеет опыт участия в подобного рода политических соревнованиях, он участвовал в аналогичном конкурсе по выборам главы в 2019 году и его документы тоже «забраковали».

Кресло главы Коврова осталось вакантным после отставки Юрия Морозова. Тот ушёл в отставку после того, как неудачно уволил руководителей местных домов культуры. Это решение вызвало широкий и негативный общественный резонанс, были коллективные письма в поддержку культработников, так что в итоге покинуть должность пришлось самому градоначальнику.

Андрей Мозговой

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