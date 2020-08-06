Георгиевский собор – уникальное собрание домонгольской каменной пластики

Плодородные просторы Юрьева Ополья. Дорога, уходящая за горизонт. Легкие узоры облаков в ослепительно синем небе. С погодой опять повезло! И мы снова держим путь в сторону Юрьева-Польского. Города, откуда пошла княжеская династия, возвысившая нашу малую родину до государственных масштабов, оставившая после себя богатую материальную и духовную культуру, построившая на нашей земле невероятные памятники белокаменного зодчества, которыми, к счастью, мы можем любоваться и сегодня.

И главным героем очередного выпуска программы «Точка на карте» выступит уникальный белокаменный Георгиевский собор, основанный в 1152 году князем Юрием Долгоруким (сразу оговоримся, что эта версия собора до наших дней не дошла, но об этом позже).

Почему же этот храм уникальный? Потому что на его стенах можно увидеть самую масштабную в России (после владимирского Дмитриевского собора) коллекцию домонгольской каменной пластики.

Почему же на стенах Георгиевского собора мифические русалки соседствуют с житием святых, какой святыне храма поклоняются современные верующие, кто и зачем нацарапал кресты на абсидах памятника. Об этом и не только расскажет народный гид Алексей Валентинович в свежем выпуске программы «Точка на карте». Смотрите видео!

Три версии собора

Судьба Георгиевского собора драматична. Впервые он был возведен основателем города Юрьева- Польского Юрием Долгоруким в 1152 году.

Князь посвятил храм своему небесному покровителю Георгию Победоносцу, покровителю земледельцев. Именно так («земледелец») с греческого языка переводится имя Георгий, или Юрий.

Где располагался этот первый храм, неизвестно. Но в период с 1230-го до 1234 года здание разобрали и построили заново. Такое решение принял внук Долгорукого — князь Святослав Всеволодович. Он получил в удел город Юрьев-Польский в 1212 году после смерти своего отца Всеволода Большое Гнездо. «Святослав князь в Юргеве руши церковь святаго Юрия каменую, тако же бе обветшала и поломалася, юже бе создал дед его Юрги Володимеричь и святил великим священьем», — сообщает об этом событии летопись.

Современный вид собора – это именно вторая версия белокаменной постройки правления князя Святослава. Своды нового храма были сложены из пористого туфообразного известняка, стены забутованы булыжником на растворе. Такая технология строительства была традиционной для того времени.

Интересно, что архитектура собора существенно отличалась от того, что строили ранее, в XII веке. Перед нами уже не традиционный романский куб с характерными порталами и византийским убранством. В белом камне был возведен приземистый и устойчивый крестообразный и башнеобразный храм с зальным интерьером.

Многие исследователи сходятся во мнении, что с момента появления Георгиевского собора уже можно говорить о рождении русского национального стиля в архитектуре.

Однако храм Святослава рухнул. Точнее, в 1471 году обрушился верх здания. По велению царя Ивана III Великого собор был реконструирован бригадой московского купца Василия Ермолина. Мастера разобрали каменные руины, максимально сохранив кладку. Далее надстроили стены, используя уже имеющиеся камни. Понятно, что система резного декора была серьезно нарушена, так как собор собирали по кускам, хаотично. То есть первоначальная логика рисунка была нарушена. И какой она была, нам уже не узнать. Но что же мы имеем сейчас? Это тоже очень интересно.

Русалки, хлеб и Георгий Победоносец

Белокаменная резьба храма при близком рассмотрении производит сильное впечатление. Она рельефна, образна и наглядна. Многие сюжеты расположены прямо перед тобой, на уровне глаз. Рука так и тянется прикоснуться к истории, понять, какая она на ощупь….

Когда рассматриваешь каменные образы, первая эмоция – недоумение. Тут русалки, грифоны, птица Сирин, витиеватые растения, которые как будто прорастают сквозь белый камень и возносятся к небесам.

И рядом со всем этим мифическим зоопарком — православные святые, образ Святой Троицы, Богородица, сам Георгий Победоносец. Почему же стало возможным такое соседство? Кем же были наши предки — язычниками или христианами?

И как бы это парадоксально ни звучало, тут нет никакого противоречия. Перед нами — картина мира человека XIII века во всем ее многообразии. И это не двоеверие, как кажется на первый взгляд. На землях Юрьева Ополья жили аграрии, земледельцы. И собор Георгия был построен для них. Наши предки восприняли христианство не через канонические догматы греческой культуры или иудаизма, а через свои представления о мире — через сознание землепашца. Хлеб – это и тело Христово, которое приносится в жертву, и символ плодородия, залог безбедной жизни крестьянина. Поэтому каменные растения на соборе – это труд, будни наших предков и показатель их благополучия.

Мифологические существа – это природные силы, которые «отвечают» за богатый урожай. Георгий Победоносец же – покровитель земледельцев. Мы помним, что у наших предков было два праздника в году, связанных с Георгием: Юрий Вешний (начало посевных работ) и Юрий Осенний (конец сельхозработ и день расчета крестьянина с помещиком). Поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» именно об этом.

Слон исполняет желания

Однако это далеко не все. На стенах собора можно встретить изображения грифонов, львов и даже слона. Вероятно, князь Святослав Всеволодович зашифровал в своем белокаменном творении послание своим современникам. Если хотите, перед нами своеобразная энциклопедия древнерусской жизни. Грифон, львиные лики – распространенные сюжеты того времени, это животные мифологические, не относящиеся к славянской культуре, но воспринятые ею вместе с христианством. Вот так раздвигаются границы мира. Ну а слон и вовсе существо диковинное, далекое, непонятное, редкое, но вполне себе реальное. О нем наши предки слышали, но никто его не видел. Почему бы не разместить изображение этого чудесного зверя на стенах главного собора города? Вот он мир во всем его многообразии!

Кстати, местные жители рассказывают, что тот, кто найдет этого самого слона на стене собора, может загадывать желание, которое непременно сбудется. Не забудьте поискать, когда задумаете посетить Георгиевский собор.

Кресты и крестики

Не обошлось и без народного граффити. На стенах храма можно обнаружить своеобразные кресты и крестики, которые нацарапаны на камне. Это, конечно, неофициальное творчество, к христианской традиции отношения не имеющее. Истоки появления подобных изображений очень понятны (они и сегодня актуальны): оставить свой скромный след на храме Божием, отметиться, так сказать.

Святославов крест и коллекция камней

Главной святыней Георгиевского собора и города Юрьева-Польского считается Святославов крест. Каменная композиция называется «Распятие с предстоящими» и относится к XIII веку. Реликвию почитают как чудотворную. Этот факт привлекает в белокаменный храм верующих и паломников, а в былые времена – княжеских и царственных особ. «Российские Государи и Великие Князи церковь сию чтуще, ю посещаху», — отмечает одна из летописей. Безусловно, этот артефакт имеет не только религиозную, но и большую историческую ценность.

Рядом с крестом расположен еще один интересный камень, на котором высечена надпись о проставлении князем Святославом указанного распятия.

Вообще, в музее храма представлена большая коллекция резного камня, так называемый лапидарий. В собрании более 60 камней с интересными сюжетами.

А вот внутреннее убранство храма относится к более позднему периоду русской истории. Росписи в соборе датируются XIX веком.

А пол был уложен в веке XVIII, о чем свидетельствует надпись на одной из железных плит — 1784 год.

Музей открыт для посещений

Георгиевский собор – это лишь одна из экспозиций местного музея, ознакомиться с другими можно по ссылке. С начала июля объект вновь открыт для туристов. Территория музея цветет и благоухает. Цветы повсюду. А еще прямо на улице можно познакомиться с коллекцией старинных наличников Юрьева Ополья.

Так что если есть желание погрузиться в историю родной земли, совершите это небольшое, но очень интересное путешествие. Кстати, на торговой площади Юрьева-Польского, расположенной неподалеку от музея, продают огромные и очень вкусные пирожки (с капустой – всего 25 рублей), которые мы после нашей насыщенной прогулки с удовольствием умяли, расположившись на очаровательной пешеходной улице.

Уезжать из этого милого города очень не хотелось. Ну что же, будет повод вернуться, чтобы открыть для себя и для вас, дорогие читатели, еще больше интересных мест древнего Юрьева Ополья.

Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»