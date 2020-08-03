Где взять и сколько стоит медицинская справка в детский сад

Цена справок в частных клиниках начинается от 3000 рублей

  1. Время обходить врачей

    Во Владимирской области разрешили работу детских садов. Родители срочно оформляют медицинские карты для поступления своих чад в дошкольные учреждения. Это потребует достаточно много времени, поскольку надо обойти нескольких специалистов. Каких именно, где, и сколько это стоит, «Призыв» рассказывает в этом материале.

  2. Какие требуются специалисты

    Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений» предусматривает оформление на каждого малыша, поступающего в ясли или детский садик, медицинской карты. Она оформляется на основе медсправки по форме № 026/у, которую и необходимо добыть родителям (образец — здесь). Перечень специалистов назначает участковый врач.  Как правило, туда входят: стоматолог, лор, хирург, гинеколог для девочек, уролог для мальчиков, невролог, ортопед, окулист, дерматолог и психиатра (либо психолог).

  3. Какие нужно сдать анализы

    Для получения медсправки № 026/у  нужно пройти следующие анализы:

    1. Клинический анализ крови
    2. Общий анализ мочи
    3. Кал на яйца гельминтов
    4. Перианальный соскоб на них (анализ на энтеробиоз)
    5. Кал на кишечную группу

    Специалисты на осмотре могут дополнить этот список необходимыми анализами и исследованиями. Если посчитают, что есть проблемы, могут назначить УЗИ, рентген, какие-то специальные анализы. Анализы же должны быть свежими, срок годности справок — один месяц!

  4. Куда обратиться за справкой

    Если хотите получить справку бесплатно — прямой путь в детскую поликлинику по месту жительства. Но если есть желание и финансовые возможности получить справку быстрее, можно обратиться в частные медицинские клиники. Во Владимире можно найти несколько. К примеру:

    • Центр современной медицины (г. Владимир, ул. Малые Ременники, 11. Тел. 8 (4922) 47-27-27, 8 930 221-45-63). Стоимость оформления справки — 3 300 рублей.
    • Клиника семейной медицины (г. Владимир, Октябрьский проспект, 6. Тел. 8 (4922) 43-19-00, 33-09-72, 53-14-00; ул. Растопчина, 53д. Тел. 8 (4922) 44-54-54, 44-66-66, +7 (900) 476-37-16). Стоимость оформления справки — 4 600 рублей.
    • Медицинские центры «Палитра» (г. Владимир, ул. Горького, 94; ул. Добросельская, 36-б; пр-кт Ленина, 48. Тел. 8 (4922) 77-77-78,
      8 (800) 707-77-78). Стоимость получения справки – от 6 700 рублей.

  5. Кому откажут в приёме

    Увы, в ряде случаев могут отказать в приёме детей в садик. Это возможно при обострении у ребёнка хронических болезней или если он недавно перенес карантинную инфекцию: корь, коклюш, свинку, ветрянку. Откажут также в случае плохих анализов: если посевы кала, с носа или глотки выявляют носительство опасных возбудителей кишечных или респираторных инфекций (сальмонеллеза, дифтерии, стрептококка, патогенных стафиллококков и др).  Не возьмут малыша и в случае, если у него имеется злокачественное опухолевое заболевание крови или других органов, недостаточность кровообращения, туберкулез легких или другие его формы, есть эпилепсия с частыми припадками, имеются психические расстройства, тяжелые неврозы, и если есть эндокринные болезни, требующие особой диеты или терапии (например, диабет).

    Фото: i.obozrevatel.com

  6. Что делать, если нет прививок

    Ребёнка не могут не допустить в детский сад на основании того, что у него нет нужных прививок. Согласно ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 7.09.1998 г. человек (в случае с несовершеннолетними — родитель) вправе отказаться от профилактических прививок. Но медики предупреждают, что во время вакцинации в ДОУ непривитых детей придётся удалить на 30 дней из детского учреждения. Поскольку те могут заразиться от привитых детей.

    Успехов вам и удачного устройства в детский садик и ясли!!!
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