Где взять и сколько стоит медицинская справка в детский сад

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Время обходить врачей
Во Владимирской области разрешили работу детских садов. Родители срочно оформляют медицинские карты для поступления своих чад в дошкольные учреждения. Это потребует достаточно много времени, поскольку надо обойти нескольких специалистов. Каких именно, где, и сколько это стоит, «Призыв» рассказывает в этом материале.
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Какие требуются специалисты
Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений» предусматривает оформление на каждого малыша, поступающего в ясли или детский садик, медицинской карты. Она оформляется на основе медсправки по форме № 026/у, которую и необходимо добыть родителям (образец — здесь). Перечень специалистов назначает участковый врач. Как правило, туда входят: стоматолог, лор, хирург, гинеколог для девочек, уролог для мальчиков, невролог, ортопед, окулист, дерматолог и психиатра (либо психолог).
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Какие нужно сдать анализы
Для получения медсправки № 026/у нужно пройти следующие анализы:
- Клинический анализ крови
- Общий анализ мочи
- Кал на яйца гельминтов
- Перианальный соскоб на них (анализ на энтеробиоз)
- Кал на кишечную группу
Специалисты на осмотре могут дополнить этот список необходимыми анализами и исследованиями. Если посчитают, что есть проблемы, могут назначить УЗИ, рентген, какие-то специальные анализы. Анализы же должны быть свежими, срок годности справок — один месяц!
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Куда обратиться за справкой
Если хотите получить справку бесплатно — прямой путь в детскую поликлинику по месту жительства. Но если есть желание и финансовые возможности получить справку быстрее, можно обратиться в частные медицинские клиники. Во Владимире можно найти несколько. К примеру:
- Центр современной медицины (г. Владимир, ул. Малые Ременники, 11. Тел. 8 (4922) 47-27-27, 8 930 221-45-63). Стоимость оформления справки — 3 300 рублей.
- Клиника семейной медицины (г. Владимир, Октябрьский проспект, 6. Тел. 8 (4922) 43-19-00, 33-09-72, 53-14-00; ул. Растопчина, 53д. Тел. 8 (4922) 44-54-54, 44-66-66, +7 (900) 476-37-16). Стоимость оформления справки — 4 600 рублей.
- Медицинские центры «Палитра» (г. Владимир, ул. Горького, 94; ул. Добросельская, 36-б; пр-кт Ленина, 48. Тел. 8 (4922) 77-77-78,
8 (800) 707-77-78). Стоимость получения справки – от 6 700 рублей.
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Кому откажут в приёме
Увы, в ряде случаев могут отказать в приёме детей в садик. Это возможно при обострении у ребёнка хронических болезней или если он недавно перенес карантинную инфекцию: корь, коклюш, свинку, ветрянку. Откажут также в случае плохих анализов: если посевы кала, с носа или глотки выявляют носительство опасных возбудителей кишечных или респираторных инфекций (сальмонеллеза, дифтерии, стрептококка, патогенных стафиллококков и др). Не возьмут малыша и в случае, если у него имеется злокачественное опухолевое заболевание крови или других органов, недостаточность кровообращения, туберкулез легких или другие его формы, есть эпилепсия с частыми припадками, имеются психические расстройства, тяжелые неврозы, и если есть эндокринные болезни, требующие особой диеты или терапии (например, диабет).
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Что делать, если нет прививок
Ребёнка не могут не допустить в детский сад на основании того, что у него нет нужных прививок. Согласно ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 7.09.1998 г. человек (в случае с несовершеннолетними — родитель) вправе отказаться от профилактических прививок. Но медики предупреждают, что во время вакцинации в ДОУ непривитых детей придётся удалить на 30 дней из детского учреждения. Поскольку те могут заразиться от привитых детей.
Успехов вам и удачного устройства в детский садик и ясли!!!
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