Где взять и сколько стоит медицинская справка в детский сад

Увы, в ряде случаев могут отказать в приёме детей в садик. Это возможно при обострении у ребёнка хронических болезней или если он недавно перенес карантинную инфекцию: корь, коклюш, свинку, ветрянку. Откажут также в случае плохих анализов: если посевы кала, с носа или глотки выявляют носительство опасных возбудителей кишечных или респираторных инфекций (сальмонеллеза, дифтерии, стрептококка, патогенных стафиллококков и др). Не возьмут малыша и в случае, если у него имеется злокачественное опухолевое заболевание крови или других органов, недостаточность кровообращения, туберкулез легких или другие его формы, есть эпилепсия с частыми припадками, имеются психические расстройства, тяжелые неврозы, и если есть эндокринные болезни, требующие особой диеты или терапии (например, диабет).