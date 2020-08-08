Гарри Поттер в ЮАР и корейский Доктор Дулиттл: смотрите в кинотеатрах Владимира!

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Самые новые и отложенные премьеры
В субботу, 8 августа, начинают работу владимирские кинотеатры «КиноМакс-Буревестник» и «РусьКино». Уже известен репертуар на ближайшие дни. Покажут картины разных жанров: комедии, мелодрамы, триллеры и боевики. Как отечественного, так и зарубежного производства. Экранизации мировых бестселлеров и снятые по оригинальным сценариям. Большинство из фильмов – премьеры августа или отложенные из-за коронавируса новинки.
Цены на билеты кинотеатры сохранят на прежнем уровне. Акции по дням недели тоже останутся. В этом материале вы сможете познакомиться с краткими аннотациями на премьеры 2020 года, которые сейчас показывают владимирские кинотеатры. Читайте, выбирайте, смотрите!
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«Побег из Претории» 16+
Австралийско-британский триллер режиссёра Фрэнсиса Аннана. Мировая премьера состоялась 6 марта 2020 года в Великобритании. Фильм основан на книге Тима Дженкина «Inside Out: Escape from Pretoria Prison». В главной роли – Гарри Поттер всех времен и народов Дэниэл Рэдклифф.
Южно-Африканская Республика, 1979 год. В стране действует режим апартеида. Двое белых южноафриканцев, Тим Дженкин и Стивен Ли, за распространение агитационных брошюр попадают за решётку. Они оказываются в Центральной тюрьме Претории. Однако мужчины убеждены в своей правоте и не желают оставаться там. Вместе с такими же, как и они, политзаключёнными, Дженкин и Ли планируют побег.
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«Спасти панду» 12+
Корейский комедийный проект режиссера Ким Тхэ-юна все посмотревшие невольно сравнивают с известным «Доктором Дулиттлом». И там, и здесь приключения главного героя с говорливыми животными.
На 25-летие дипломатических отношений Китай присылает в Южную Корею панду Минмин. Сотрудник спецслужб Чу, который не особо любит животных, но рассчитывает на повышение, вызывается охранять панду. Сразу после прибытия в зоопарк Минмин похищают неизвестные, а сам мужчина неудачно ударяется головой — теперь он может понимать, чего хотят от него животные. Особого уровня взаимопонимания ему придётся достичь со служебной овчаркой Али, которая запомнила злоумышленников и не только поможет найти важного зверя, но и станет агенту Чу настоящим другом.
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«Неистовый» 18+
Американский триллер от режиссёра Деррика Борте с Расселом Кроу в главной роли. В фильме также снялись Джимми Симпсон, Карен Писториус и Гэбриел Бейтман.
Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно, если жизнь обошлась с ним несправедливо и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.
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«Мой шпион» 6+
Американский комедийный боевик режиссера Питера Сигала. В главной роли – звезда рестлинга Дэйв Батиста, обаятельный здоровяк, которого мы хорошо знаем по роли Дракса в «Стражах Галактики».
Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит её быть настоящей шпионкой.
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«Запретная зона» 16+
Белорусский триллер Митрия Семенова-Алейникова возвращает нас к временам Чернобыльской катастрофы. Во время подготовки к съёмкам фильма создатели много общались с ликвидаторами аварии, пытались понять, как мыслили люди, которые остались жить в зоне отчуждения, слышали рассказы о мародёрах, вывозивших вещи из заражённой зоны. Фильм изобилует эффектными натурными съемками, но запретную чернобыльскую зону снимали в центре… Минска.
1989 год, 50 км от Чернобыля. Компания друзей отправляется в поход. Во время сплава по реке молодые люди сбиваются с маршрута и попадают в зону отчуждения. Волею случая на совести ребят оказывается чужая смерть и чужие деньги. Теперь события развиваются непредсказуемо. Как поведёт себя каждый участник похода? Взаимное недоверие, страх, ревность и сумка с деньгами, которые могут всё исправить… или погубить.
В ролях: Павел Чинарёв («Мажор», «Шакал», «Миллиард», «Налет»), Александр Головин («Кадетство», «Елки» (все части), «Герой», «Женщины против мужчин»), Дарья Мельникова («Гетеры майора Соколова», «Папины дочки», «Стальная бабочка», «Лютый»), Даниил Вахрушев («Физрук», «Елки», «Бывшие», «СуперБобровы»), Ирина Безрядова («Временные трудности», «Эластика», «Смешанные чувства»), Сергей Сосновский («Народный артист России», «Шулер», «Чемпионы», «Метод», «Ловушка», «Одесса») и др.
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«Секрет» 12+
Американская мелодрама Энди Теннанта представляет собой экранизацию популярной на Западе книги для самопомощи Ронды Бирн.
Мать-одиночка Миранда эмоционально истощена после смерти её мужа несколькими годами ранее. Между рабочими сменами она пытается ухаживать за быстро разрушающимся домом и за тремя детьми. Едва ли у неё есть время и деньги на собственные нужды. Вскоре после наступления точки отчаяния у порога её дома появляется незнакомец Брей. Красавец-холостяк предлагает Миранде помощь в решении насущных проблем. Он может раскрыть ей… Секрет!
Кэти Холмс играет роль одинокой мамы, а Джош Лукас – ее спасителя, уйдя от традиционного для себя злодейского амплуа.
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«Агент Лев» 12+
Искрометная французская комедия режиссера Людовика Кольбо-Жюстена на тему психиатров и шпионов. В ролях: Дэни Бун, Филипп Катрин, Энни Серра, Самуэль Жуи, Софи Вербек и др.
В психиатрической клинике содержится пациент, который считает себя секретным шпионом международного уровня по кличке Агент Лев. Но когда на глазах психиатра клиники похищают его невесту, ему ничего не остаётся, как обратиться за помощью к этому странному «спецагенту». В один момент психиатр попадает под влияние пациента и теперь, где правда, а где домыслы и вымыслы больного (если он действительно больной), разобраться не может никто. Доктор с пациентом начинают играть в шпионские игры.
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«Любовь между строк» 18+
Немецкая мелодрама снята режиссером Ванессой Йопп по мировому бестселлеру «Лучшее средство от северного ветра» Даниэля Глаттауэра. Роман был куплен более 2,5 миллиона раз и переведен на 28 языков.
Лео (Александр Фелинг) — успешный лингвист с проблемами в личной жизни. Однажды он по ошибке получает письмо от Эми (Нора Чирнер), и колкая переписка постепенно превращается в откровенную и личную. Между Лео и Эми возникает настоящая близость, но беда в том, что она замужем, а у него есть девушка. Герои пытаются оставаться разумными, но все больше задумываются, какие из их чувств и жизней больше считать настоящими.
Александр Фелинг — известный немецкий актер, сыгравший в фильмах «Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь», «Капитан» и сериале «Родина». Нора Чирнер знакома российскому кинозрителю по дилогии «Красавчик» Тиля Швайгера и сериалу «Место преступления». Музыку к фильму написал пианист-экспериментатор Хаушка (Фолькер Белтельман), номинант на премию «Оскар» за фильм «Лев».
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«Страшные истории, рассказанные на ночь» 18+
Очередной альманах ужасов, состоящий из новелл, снятых разными режиссёрами Аргентины, Новой Зеландии, Великобритании, где ведущий ночной передачи Род развлекает аудиторию байками, не предназначенными для спокойного сна. Периодически в эфир звонят и слушатели, чтобы поведать, о чём они знают сами. Так по ходу сюжета появляются истории о заключенном, которого приговорили к наказанию куда более жёсткому, чем смертная казнь, об охотнике, который неожиданно превращается в жертву, и о стилисте-парикмахере, у которого есть свой объект восхищения.
Каждая из этих историй представляет собой мини-фильм разного хронометража, но есть то, что их объединяет — это непредсказуемый финал. Но самое интересное, пожалуй, относится к самому радиоведущему Роду, личная история которого откроется к концу фильма.
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Правила посещения кинотеатров
В «РусьКино» пока будет работать только Большой зал. Наполняемость, как предписывает Роспотребнадзор, может быть не выше 50%. Введут социальную дистанцию — не менее метра между зрителями, которые не являются родственниками. Потоки разделят: входить зрители будут через главные двери, а покидать зал через запасной выход, ведущий прямо на улицу.
В «КиноМаксе» откроют все залы. В целях соблюдения социальной дистанции рассадка в залах там предусматривает наличие не менее двух свободных кресел между гостями, пришедшими не вместе. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в общих зонах кинотеатра обязательно ношение масок и перчаток. Посетители без масок и перчаток обслуживаться не будут, предупреждают на сайте «КиноМакса».
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: priormovie.com
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