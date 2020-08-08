Гарри Поттер в ЮАР и корейский Доктор Дулиттл: смотрите в кинотеатрах Владимира!

В субботу, 8 августа, начинают работу владимирские кинотеатры «КиноМакс-Буревестник» и «РусьКино». Уже известен репертуар на ближайшие дни. Покажут картины разных жанров: комедии, мелодрамы, триллеры и боевики. Как отечественного, так и зарубежного производства. Экранизации мировых бестселлеров и снятые по оригинальным сценариям. Большинство из фильмов – премьеры августа или отложенные из-за коронавируса новинки.

Цены на билеты кинотеатры сохранят на прежнем уровне. Акции по дням недели тоже останутся. В этом материале вы сможете познакомиться с краткими аннотациями на премьеры 2020 года, которые сейчас показывают владимирские кинотеатры. Читайте, выбирайте, смотрите!