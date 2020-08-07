ФСБ распознала в осужденном мелеховской колонии участника банды Хаттаба

Осужденный исправительной колонии № 6, расположенной в посёлке Мелехово Ковровского района, приговорён к 18 годам лишения свободы за участие в чеченских событиях 20-летней давности. Он участвовал в составе банды так называемого полевого командира Хаттаба в боестолкновении у станицы Червленная, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Владимирской области. Владимирские чекисты и подготовили материалы по фигуранту дела. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили они.

Дело предполагаемого боевика рассмотрел Верховный суд Чеченской республики.

Боестолкновение у станицы Червленной Шелковского района произошло утром 4 октября 1999 года. Боевики из засады напали на колонну военнослужащих 255-го МСП. В результате 16 солдат и офицеров погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести. Нападавшие подорвали танк Т-72, боевую машину пехоты БМП-2 и несколько автомашин.

Следствие установило, что в том трагическом событии на стороне боевиков участвовал и 42-летний гражданин, до недавнего времени отбывавший наказание во Владимирской области. На основании полученных УФСБ России по Владимирской области материалов ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В августе состоялся суд. Фигурант признан виновным, и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Геннадий Тяглов

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