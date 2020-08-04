Фестиваль уличных театров в Суздале: Албасты, Нибелунги и прочая Петрушка

При поддержке компании «Татнефть» и местной администрации в 2017 году в городе Альметьевске создали собственный уличный театр. Был проведен кастинг среди творческой молодежи и совместно с петербургским уличным театром «Странствующие куклы господина Пэжо» разработана программа мастер-классов и репетиций. Будущие артисты занимались с лучшими педагогами и режиссерами России, и даже Аргентины, постигали искусство пантомимы, интерактива, клоунады, грима, маски, уличного перфоманса, шествия, карнавала, мастерство ходулиста и др.

На фоне красот Суздаля театр из Альметьевска свою премьеру – спектакль-променады «Албасты» (0+) и всеми любимую клоунскую постановку «Однажды в цЫрке» (0+). Три фантастические бестии Албасты проникнут в нашу реальность из щели между двумя мирами. Они придут, чтобы покрасоваться и выгулять на поводках трех пушистых Пэтов, в сопровождении огненного по энергетике Дэва. Заинтригованы?..