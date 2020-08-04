Фестиваль уличных театров в Суздале: Албасты, Нибелунги и прочая Петрушка

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Кто приедет в город-музей
В следующие выходные, 15-16 августа, в Суздале пройдет первый Фестиваль уличных театров (0+) с карнавалом и мастер-классами. В мероприятии примут участие более 30 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов России. Подобный фестиваль – событие для нашей области новое и малознакомое. Что ожидать от него и на что настраиваться? В этой статье вы сможете познакомиться с небольшой частью его участников и составить свое собственное представление об ожидаемом нас развлечении.
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Уличный театр «Лёгкие крылья»
При поддержке компании «Татнефть» и местной администрации в 2017 году в городе Альметьевске создали собственный уличный театр. Был проведен кастинг среди творческой молодежи и совместно с петербургским уличным театром «Странствующие куклы господина Пэжо» разработана программа мастер-классов и репетиций. Будущие артисты занимались с лучшими педагогами и режиссерами России, и даже Аргентины, постигали искусство пантомимы, интерактива, клоунады, грима, маски, уличного перфоманса, шествия, карнавала, мастерство ходулиста и др.
На фоне красот Суздаля театр из Альметьевска свою премьеру – спектакль-променады «Албасты» (0+) и всеми любимую клоунскую постановку «Однажды в цЫрке» (0+). Три фантастические бестии Албасты проникнут в нашу реальность из щели между двумя мирами. Они придут, чтобы покрасоваться и выгулять на поводках трех пушистых Пэтов, в сопровождении огненного по энергетике Дэва. Заинтригованы?..
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«Небесные бродяги»
Эти питерские бродяги вдохновляются сказками, легендами и мифами. Если вы и ваши дети любят эльфов, гномов и волшебство, обязательно поспейте на спектакль-магистериум «Нибелунги» (0+) — новую историю про старых героев. В спектакле нет слов, только магия: магистериум наполнен юмором, цирковыми номерами, мифическими мотивами, приключением. Весь сюжет завязывается вокруг волшебной книги и природных стихий. Символы, краски, метафоры — над всем этим может подумать взрослый, пока дети радуются во время очередного появления нибелунгов. И всё, что вы вдруг увидите в воздухе, — тоже часть этой истории…
Там будет происходить особое волшебство, где зрители не просто стоят в сторонке и наблюдают, а принимают в действие непосредственное участие! Театр «Небесные Бродяги» позволит каждому зрителю, от мала до велика, увидеть жизнь тех существ, о которых все знают, но никто и никогда их не видел.
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Театр «Кит»
Режиссер и актер Влад Костин, художник и скульптор Светлана Рыбина и музыкант Екатерина Малетина, работающая также в Театре кукол им. Образцова, считают, что «кукольный театр – вообще уличная история». И всячески пытаются возродить эту традицию. В Суздаль они привезут забавную постановку о популярном герое скоморошьих представлений.
«ПетрушКино» (6+) – это комедия о том, как «народный артист» Петрушка, придя на «Мосфильм», решил снять кино про самого себя. С помощью музыканта ему удалось создать несколько серий в разных жанрах. В мелодраме его подруга Фрося спасет его с помощью поцелуя. В вестерне Петрушка седлает дикого мустанга, а в ужастике чуть не теряет голову. И все это становится возможным, только когда звучит кинохлопушка и произносятся волшебные слова «камера-мотор-начали».
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«СоЛу»
Один из тех театров, где чудесным образом сочетаются актерское мастерство, цирковое искусство, эстрада, ярмарочный балаган, импровизация и взаимодействие с публикой. Они очень лаконичны и мало говорят о себе, зато их активность говорит сама за себя. Динамичный молодой театр, эффектный, яркий — настоящее украшение нашего фестиваля.
Ребята привезут пластический спектакль «Карнавал Солнца и Луны» (0+). Это история о герое-мечтателе, который больше всего на свете любил смотреть на небо, о его испытаниях и приключениях среди небесных жителей — Солнца, Луны, Ночных Демонов и Духов Дня.
А ещё театр «СоЛу» — специалисты по карнавальным костюмам и по существованию-в-карнавале, поэтому проведут соответствующий мастер-класс. Прямо на фестивале можно будет создать свой образ и покарнавалить вовсю вместе с другими его участниками!
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Театр имени Которого Нельзя Называть
Банда джентльменов удачи от искусства из Питера. Они могут всё: театр — уличный, кукольный, драматический, пантомима, клоунада, огненное шоу; кино, музыка, мультипликация, литература. Едины и узнаваемы по счастливому взгляду и доброму, ироничному отношению к себе и другим. Занимаются только тем, что любят, и любят то, чем занимаются.
На наш фестиваль Театр имени Которого Нельзя Называть привезет спектакль «Цирк уехал» (6+). Артисты, которые должны выступать, исчезли. Площадь пуста. Зрители ждут зрелища. Это прекрасный шанс для Дмитрия Дормантасовича показать себя. У него не очень хорошо с цирковыми навыками, кролик сдох, из реквизита осталось мусорное ведёрко и поломанный хулахуп, но шоу должно продолжаться!
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Белгородский государственный театр кукол
Классический театр кукол со своим зданием и постоянной труппой существует в Белгороде с 1966 года. В действующем репертуаре театра около 50 спектаклей разнообразных жанров: мюзикл, сказка, притча, былина, моноспектакли. Постановки рассчитаны на разновозрастную аудиторию, есть и оригинальные спектакли для взрослых. К работе привлекаются талантливые режиссёры и художники самых разных эстетических мировоззрений. Но неизменным остаётся главное требование – высокий художественный уровень создаваемых спектаклей.
В Суздале белгородцы выступят с уличным спектаклем в русской скоморошьей традиции. «Комедия о Петрушке» (6+) знакомит маленьких зрителей и их родителей с Петром Ивановичем Уксусовым и рассказывает о похождениях этого ловкого весельчака, не боящегося ничего на свете. Жизнерадостность и юмор, готовность к шутке, доброй насмешке – всё это поможет потешнику и остряку Петрушке справиться с любыми преградами.
Кстати, под детскую программу на фестивале будет симпатичная площадка!
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Арт-студия «Волшебная Шляпа»
Творческий дуэт художников Дмитрия и Марии Орловых из Сергиева Посада сами создают куклы и выступают с ними. Их программа «Театр в кармане» (0+) — уличное кукольное представление, которое состоит из нескольких номеров. У каждого номера свой образ и своё настроение, позволяющее погрузится в особый мир маленьких героев. В этом кукольном шоу есть драматургия и тонкий ненавязчивый смысл, который увлекает, запоминается и наводит на размышления даже после представления. Все куклы имеют разные конструкции, так что в этом шоу зритель может познакомиться со всем многообразием кукольного театра.
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Максим Галицкий
Клоун, актёр, поэт и руководитель московского театра клоунов «Пампуш» представит на фестивале пластический спектакль-клоунаду «Bretosh» (16+) по произведению Уильяма Шекспира «Король Лир». Это фантасмагория, подсмотренная в замочную скважину, подслушанная в шелесте страниц. Это действо об испепеляющем эго, о болтливом лицемерии, о немногословности любви. Как Король Лир провёл ночь перед решающим днём, о чём он думал? Кто он — король или шут, какие видения всплывали перед ним? Что скрывается под покровом ночи? Не всякий король зайдёт на территорию своих страхов, если бы не шут…
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Вольный лирник Василий Евхимович
Этот удивительный человек — и мастер, и музыкант. Сейчас в своём доме в селе Пушкино Калининского района Тверской области он создает музей-мастерскую русских колёсных лир, русских народных традиций и интересных старых вещей. Своими руками он делает средневековые инструменты — колесные лиры, сам на них играет и поет. В его репертуаре более 30 композиций, исполняемых в сопровождении этого уникального инструмента: народные песни, городской фольклор, романс. Если в пространстве фестиваля вы услышите звуки, которые ни с чем не спутать, — идите на них и познакомьтесь с нашим русским менестрелем!
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/street_theatr_almet
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