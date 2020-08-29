Фестиваль медовухи в Суздале отменили из-за прошлогодних ошибок

Традиционного праздника «Медовуха fest» в Суздале в этом году не будет. Обычно его проводят в августе-сентябре и по размаху он сродни Дню города. Сейчас же региональные власти решили взять паузу. Причина не в пандемии коронавирусной инфекции, а в негативной реакции на прошлогодний праздник. Тогда с его проведением затянули, и решили устроить после настоятельных просьб производителей медовухи и рестораторов Суздаля в ноябре (один из гостиничных туркомплексов, этого не дождавшись, устроил свой фестиваль с дегустациями и мастер-классами). Но по результатам проверки Счетная палата указала администрации на неэффективность такой работы. Нарушений нашли на сумму 4,5 миллиона рублей.



— Судьба этого фестиваля определена негативом, который сложился вокруг него. В этом году этот фестиваль точно не будет возрожден. Во-первых, у нас массовые мероприятия лишь недавно разрешили, и не факт, что они будут открыты. Во-вторых, это негатив. Делать праздники, на мой взгляд, надо более подготовленными, чтобы проводить их качественно, — считает и.о. председателя комитета по туризму Алексей Цыганов.

Раньше «Суздаль fest» собирал тысячи туристов в главном парке Суздаля.

Региональные власти, тем не менее, настаивают на том, что развитие гастротуризма необходимо. До пандемии во Владимирской области летом проводились различные фестивали на «съедобную» тему. Часть их вполне можно было перенести на сентябрь-октябрь. Но не до того. Нет бюджетных средств, да и со спонсорами туго. Алексей Цыганов сообщил, что все инвесторы сегодня покинули туристическую отрасль, потому что она более всего пострадала от режима повышенной готовности.



Пока власти нацелены на укреплении позиций историко-просветительского туризма. Посещение достопримечательностей, музейных экспозиций, пребывание в гостиницах хотя бы с двумя ночевками — вот главная цель на период послаблений.

«Призыв» ранее сообщал, что для Суздаля столичные архитекторы разрабатывают дизайн-код, по которому инфраструктура древнего города будет усовершенствована и подстроена под современного туриста.