Еще четыре пациента скончались от коронавируса

Число летальных случаев остается высоким

Во Владимирской области остается стабильно высоким число летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки подтверждены еще четыре смерти от COVID-19. Таким образом, жертвами болезни с начала пандемии стали 182 человека. Продолжает расти и число активных носителей вируса. В данный момент болеют 464 жителя Владимирской области, днем ранее цифра была ниже — 460.

Есть и положительная тенденция. За минувшие сутки излечились 15 человек. Это максимум с начала августа. До этого самое большое число закрывших больничный составляло 13 человек.

Оперативные данные стопкоронавирус.рф

Положительную динамику показал и суточный прирост новых случаев коронавируса. За сутки COVID-19 подтвержден у 23 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на одного человека меньше, чем было днем ранее.

В лидерах по числу инфицированных за сутки оказался Владимир. Он показал наибольший прирост — сразу 4 заболевших. В Ковровском и Юрьев-Польском районах в статистику распространения инфекции добавились по 3 человека. По два случая COVID-19 отмечено в Муромском, Петушинском, Меленковском, Вязниковском и Суздальском районах. Меньше всего за сутки инфицированных в Собинском, Камешковском и Гороховецком районах — по одному человеку.

За все время пандемии во Владимирской области зарегистрированы 5923 случая заболевания.

Между тем Владимирская область продолжает возвращаться к привычной жизни. Ранее «Призыв» рассказывал, что в регионе разрешили проводить соревнования. Правда, есть одно условие: выступать спортсмены будут при пустых трибунах, без зрителей.

Ольга Ефремова 

Фото:  newsincyprus.com

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