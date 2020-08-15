Еще четыре пациента скончались от коронавируса

Во Владимирской области остается стабильно высоким число летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки подтверждены еще четыре смерти от COVID-19. Таким образом, жертвами болезни с начала пандемии стали 182 человека. Продолжает расти и число активных носителей вируса. В данный момент болеют 464 жителя Владимирской области, днем ранее цифра была ниже — 460.

Есть и положительная тенденция. За минувшие сутки излечились 15 человек. Это максимум с начала августа. До этого самое большое число закрывших больничный составляло 13 человек.

Положительную динамику показал и суточный прирост новых случаев коронавируса. За сутки COVID-19 подтвержден у 23 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на одного человека меньше, чем было днем ранее.

В лидерах по числу инфицированных за сутки оказался Владимир. Он показал наибольший прирост — сразу 4 заболевших. В Ковровском и Юрьев-Польском районах в статистику распространения инфекции добавились по 3 человека. По два случая COVID-19 отмечено в Муромском, Петушинском, Меленковском, Вязниковском и Суздальском районах. Меньше всего за сутки инфицированных в Собинском, Камешковском и Гороховецком районах — по одному человеку.

За все время пандемии во Владимирской области зарегистрированы 5923 случая заболевания.

Между тем Владимирская область продолжает возвращаться к привычной жизни. Ранее «Призыв» рассказывал, что в регионе разрешили проводить соревнования. Правда, есть одно условие: выступать спортсмены будут при пустых трибунах, без зрителей.

Ольга Ефремова

Фото: newsincyprus.com