Эксперты озвучили, сколько бензина можно купить на зарплату владимирца

Стало известно, сколько бензина марки АИ-92 может купить житель Владимирской области на среднемесячную зарплату. Согласно исследованию, которое подготовило агентство РИА Рейтинг, денег хватит на 659 литров. Это при учете цены на топливо 43,64 рубля. Таким образом, если за основу взять средний объем бака в 50-55 литров, автолюбители смогут заправиться примерно 11 раз «до полного». Не трудно посчитать, что исходя из этих данных среднемесячный доход населения равен почти 29 тысячам рублей. И это что называется «чистыми», т.е. после уплаты всех налогов.

Наш регион находится на 59 месте в стране, сильно уступая лидерам рейтинга.

Так, для сравнения, больше всех бензина популярной марки могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. И разрыв существенный – почти в три раза. В занимающем первое место регионе автомобилисты смогут приобрети 2160 литров. Причем гораздо дешевле: АИ-92 стоит 41,75 рубля. В столице бензин продают по сходным с нашей областью ценам, но купить москвичи могут 1939 литров. Их средний доход больше 83 тысяч рублей.

При этом, согласно данным исследования, топливо с начала года во Владимирской области подорожало. Отдать за литр АИ-92 придется на 3,4% больше, чем в января 2020. И это один из самых высоких показателей по стране. Для сравнения автомобилисты Москвы стали платить на 1,7% больше, а в Чукотском автономном округе вообще инфляция равна нулю. В соседней Ивановской области разница в цене составила 1,1%. А в республике Саха Якутия бензин вообще подешевел.

Интересно, что по данным Владимирстата, бензин и газ на автозаправках стали стоить меньше. Об этом «Призыв» сообщал ранее.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»