Эксперты озвучили предварительные результаты обследования пострадавшего от пожара театра

Конструкции Владимирского театра драмы работоспособны и выдержат последующую нагрузку. Таковы предварительные результаты обследования, которое в течение трех недель проводилось Областным проектно-изыскательским архитектурно-планировочным бюро. Окончательное заключение экспертов будет представлено после 15 августа. Об этом накануне шла речь в рамках первого выездного совещания. Его в стенах театра провела специально созданная рабочая группа.

Директор театра Борис Гунин сообщил о поступающей благотворительной финансовой помощи и предложил направления расходования этих средств на текущий момент. На сегодняшний день в виде добровольных пожертвований на внебюджетный счёт театра поступило 695 тысяч 323 рубля.

Более половины этих средств направлено на расчистку театра после пожара и вывоз мусора.

Дополнительно, после соответствующих консультаций, участниками рабочей группы будут рассмотрены вопросы по светотехническому переоборудованию театра, начавшемуся в прошлом году. Также был рассмотрен проект «дорожной карты» восстановительных работ.

Пострадавшие от пожара помещения осмотрели и федеральные эксперты. Вместе с владимирскими коллегами они обсудили предполагаемые пути восстановления здания.

— Для нас сейчас очень важно объединить усилия с нашими коллегами – специалистами по строительству и архитектуре, общественностью, создать оперативно работающую объединённую структуру, которая могла бы принимать квалифицированные решения по вопросам восстановления здания в кратчайшие, с учётом необходимых процедурных моментов, сроки. Рабочая группа призвана решать эту задачу. Мы очень благодарны за поддержку Министерству культуры России, министру культуры Ольге Борисовне Любимовой и нашим федеральным коллегам – экспертам, которые присоединились к рабочей группе, – отметила директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.

Пожар во Владимирском театре драмы произошел вечером 29 июня. Выгорело 500 квадратных метров. Пострадали зрительный зал, сцена и частично фойе. Предварительно причиной посчитали возгорание, возникшее при проведении электротехнических работ. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

Ранее «Призыв» сообщал, что группа «Zero People» представила новый клип на песню «Я получил эту роль» (кавер «ДДТ»). Видео полностью снято во Владимирском театре драмы после пожара.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»