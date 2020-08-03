ЕГЭ закончился: куда поступают владимирские выпускники?

Вот и закончилось главное испытание для одиннадцатиклассников – единый государственный экзамен. В этом году из-за пандемии коронавируса все было не как всегда: ЕГЭ сдавали не все, аттестаты получили заранее, сроки и условия поступления в вузы поменялись. Период подачи документов назначили с 20 июня по 17 августа. А сама подача стала дистанционной.

«Призыв» вместе с выпускниками, родителями и репетиторами обсудил, как прошел ЕГЭ, и узнал, в какие вузы планируют поступать владимирские абитуриенты. Без чего нельзя будет посещать вузы с 1 сентября? И какую неожиданную, но приятную новость о ЕГЭ получили будущие выпускники?

Сдали и перекрестились

В этом году из-за эпидемии коронавируса ЕГЭ то предлагали совсем отменить, то перенести на сентябрь, сроки сдвигались, споры не утихали. Больше всего досталось выпускникам, а также их родителям, да и самим учителям. Нервы одинаково сдавали и у тех, и у других.

У Екатерины Васильевой ЕГЭ прошел относительно неплохо. Девушка сдавала историю, русский язык и английский. Екатерина делится своими впечатлениями:

— Как говорят, нет ничего хуже ожидания. Многие мои одноклассники «перегорели», перенервничали. Для меня русский язык не вызвал проблем, чуть сложнее пришлось на истории. Больше всего вопросов у меня возникло при сдаче английского языка (аудирование). Качество записи было ужасным: плохо слышно, какие-то хрипы, свисты. Я потом прочитала на форумах, что по всей стране многие жаловались на качество записи. В Интернете выпускники шутили, что задания по аудированию были специально записаны артистами с дефектами речи, чтобы никто ничего не понял. Мой репетитор считает, что в этом году так тест закрутили по английскому языку, чтобы баллы срезать. Некоторые задания были рассчитаны на уровень сложности выше того, что имеют школьники.

Много вопросов у одиннадцатиклассников было и к ЕГЭ по химии. Около 70 000 человек подписали петиции с требованиями пересмотра результатов или хотя бы изменения критериев оценки. Понятно, что петицию подписывали не только сами выпускники, их родители, но и сочувствующие. А всего сдавали ЕГЭ по химии в этом году 90 000 выпускников. Основная претензия у сдававших – это отличие заданий на экзамене от вариантов, рекомендованных ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, разработчик заданий ЕГЭ) для подготовки к нему.

Ольга Ужик, репетитор по химии, возмущается:

— Было много сложных заданий, часть из них своими формулировками вводила в ступор ребят. Такое чувство, что с условиями заданий химичили специально. У меня сдавали в этом году 6 выпускников, все мне говорили, что порой трудно было понять, что от них хотят, хотя сами по себе задания не были сверхсложными. Мы, репетиторы, и учителя ориентируем школьников, прежде всего, на сайт ФИПИ, где выкладываются различные варианты заданий, чтобы дети решали и тренировались. Но в итоге: ФИПИ рекомендует одно, а на экзамене дети получат другое. Это сложнее и олимпиадного уровня. А олимпиада и ЕГЭ – это разные правила игры и разная подготовка.

У Аллы Ефстратовой ЕГЭ сдавал сын, им не повезло с математикой:

— У нас был запланирован вуз, запасные варианты. Сын хорошо решал тренировочный ЕГЭ, занимался с репетиторами. Я не знаю, что с ним случилось, что произошло, но профильный ЕГЭ по математике он сдал на 29 баллов (минимальный бал – 27). С таким низким баллом в вузах, которые мы запланировали, делать нечего. Физика тоже поплыла, результат не ахти. Я была в состоянии истерики. Пошла к классному руководителю, она меня вразумила: «Сдали, перекрестились, идите дальше, хватит страдать!» И посоветовала поступать в колледж при вузе, чтобы не терять время, или менять планы и смотреть вузы, где берут с минимальным баллом по математике.

Ничего сложного

Министр просвещения Сергей Кравцов считает, что в этом году задания не были сверхсложными, а средний балл по ЕГЭ по некоторым предметам вырос по сравнению с результатами прошлых годов.

В министерстве сопоставили средний балл ЕГЭ за 2020 год со средними баллами по предметам в период с 2016-го по 2019 год (как раз результаты ЕГЭ действительны 4 года).

По русскому языку средний балл — 71,6. По итогам четырех предыдущих лет — 69,3.

По профильной математике средний балл в этом году — 53,9. По итогам четырех лет — 49,6.

По химии средний балл — 54,4. По итогам четырех лет — 54,3.

По информатике средний балл – 62,4. По итогам четырех лет – 61,2.

Повысился балл по физике, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе. Доля «высокобалльников» возросла на 2,5%.

Учителя считают, что балл так «подрос», так как не все пошли сдавать ЕГЭ, слабые отсеялись на берегу. Многие также предпочли забрать аттестат и поступать в колледжи.

Запасной вариант

Эксперты советуют: если вы не набрали даже минимальное количество баллов для поступления, не отчаивайтесь. Любой выпускник, имеющий аттестат, может подать документы в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Если вас не устраивают оценки в аттестате за 11-й класс, подавайте аттестат за 9-й класс. Юношам в учреждениях СПО дают отсрочку от армии. Да, придется дольше учиться, но у вас на выходе из колледжа уже будет профессия.

Выбирайте колледжи при вузах, потом у вас будет больше преференций поступить из колледжа в вуз и без ЕГЭ. Если вы поступаете в вуз после колледжа по смежной специальности, ряд предметов в вузе вам будет зачтен.

Есть еще вариант: если баллов в нужный вуз не хватило, то можно поступить в другой вуз, а потом перевестись. Здесь уже больше вопросов: будут ли свободные места, возможен ли перевод в этот вуз? И в этом варианте надо взвесить все «за» и «против».

Топовые списки и рейтинги вузов

Если с баллами по ЕГЭ порядок, то вам прямая дорога в вуз. Владимирские выпускники уже вовсю штурмуют вузы Москвы, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Молодежь стремится в города, где более насыщенная жизнь, более развита городская среда, где проще устроиться на работу.

Критериев выбора вуза у абитуриентов не так уж много. Они смотрят:

предоставляет ли вуз отсрочку от армии (для парней),

имеется ли общежитие,

есть ли скидка на обучение (если вуз или факультет платный),

какая у вуза аккредитация, конечно, предпочтение — государственной,

какие в вузе есть стипендиальные и международные программы.

Степан Михеев мечтает поступить в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Парень делится планами:

— МИФИ — моя золотая мечта, но есть еще серебряная и бронзовая. Я также подал документы в другой московский вуз и еще в питерский. Конечно, проходные баллы – это главный критерий, но мне также важно, чтобы была общага и отсрочка от армии.

И чтобы учеба была не очень далеко от дома, мама у меня одна остается, чтобы я мог ее почаще навещать. У друга бабушка в Томске, он и туда подал документы. Но мне из Томска во Владимир не наездиться. Дистанционная подача, я вам скажу, это просто супер, не нужно носиться из вуза в вуз, из города в город, экономия сил, времени и бюджета.

Дистанционная подача документов в вузы экономит силы, время и бюджет, считают выпускники.

Тем, кто изучает рейтинги, интересна будет следующая информация. На образовательном портале «Навигатор поступления» приводятся 5 различных рейтингов лучших вузов страны 2020 года. Везде лидирует МГУ им. М.В. Ломоносова. В десятке лучших вузов значатся практически одни и те же вузы, но они (в зависимости от рейтинга) занимают разные места.

Списки Forbes не почитывал, наверное, только ленивый. Списки разные: богатейшие звезды, бизнесмены, россияне, завидные женихи, самые дорогие спортивные клубы и теперь новый рейтинг: «100 лучших российских вузов» . Критериев, по которым оценивались вузы, было много, да и вся методика была изменена, поэтому результаты отличаются от рейтингов других агентств, но достаточно объективны.

На первом месте в рейтинге Forbes значится Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва). Далее следуют Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Московский физико-технический институт. На четвертое место вырвался Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, который находится в Свердловской области. И пятерку лучших замыкает Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве.

К сожалению, наш ВлГУ ни в одном из рейтингов не засветился. Начальник отдела по связи с общественностью ВлГУ Наталья Шапшай сообщила, что вуз увеличил количество бюджетных мест в этом году, а общежитие будет предоставлено всем иногородним студентам. Если осенью или зимой начнется вторая волна эпидемии коронавируса, вуз вновь уйдет на дистанционное обучение.

Без масок в вуз не пустят

Кстати, всем, кто будет учиться в вузах, с 1 сентября придется в обязательном порядке в помещении носить маски. Об этом на днях сообщило Минообразование в своем Телеграм-канале.

Посещать занятия без масок смогут лишь те студенты и преподаватели, у которых обнаружены антитела к новому вирусу. И медицинская справка, подтверждающая этот факт, должна быть на руках. Преподаватели при чтении лекций маску могут не надевать. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков пояснил, что обеспечивать масками студентов и преподавателей должен вуз.

Кроме того, во всех учебных корпусах вузов должны быть в наличие системы термометрии, что позволит снизить риски заражения коронавирусной инфекцией. Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать обязательный двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12-й день после прибытия. Только после этого они могут быть допущены к занятиям.

По словам Валерия Фалькова, вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца.

92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября.

Обязательный ЕГЭ отменили!

И еще одна важная новость, но уже для будущих выпускников. Ликуйте! Обязательный ЕГЭ по иностранному языку, который должны были сдавать одиннадцатиклассники с 2022 года и который так всех пугал, отменили. Проект приказа, согласному которому будет внесено изменение в ЕГЭ, Министерство просвещения России уже подготовило и опубликовало на своем портале.

История с обязательным ЕГЭ по иностранному языку была долгой и запутанной. Решение о третьем обязательном ЕГЭ было принято еще в 2010 году при президенте Дмитрии Медведеве. Выпускники 2020 года должны были сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Но в 2015 году министр Дмитрий Ливанов перенес старт на 2022 год, чтобы школы лучше подготовились.

Национальный родительский комитет (НРК) не один раз обращался к министрам, президенту: мол, обязательный ЕГЭ по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ. Прозвучал еще один аргумент от НРК: Россия – великая страна, а не колония.

Школьники и родители писали петиции, журналисты и ученые рассуждали, а так ли нужен этот ЕГЭ? Принудительный экзамен – не лучший способ мотивации для изучения иностранных языков. И подготовка к экзамену ляжет тяжким финансовым бременем на плечи родителей. Эксперты также ратовали за отмену, так как российские школы не готовы качественно преподавать иностранный. А в некоторых сельских школах вообще нет предметников по иностранному языку, и учителям, например, русского языка и литературы, приходится осваивать английский или немецкий.

Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил отмену тем, что обязательные госэкзамены устанавливаются для поступления в вузы, и не всем нужен для этого иностранный язык. Согласитесь, важна все же не причина, а итоговый результат.

Елена Середина

Заглавное фото: bestschool.cz