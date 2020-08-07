Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с лосем

Водитель автомобиля «ВАЗ» и его трое пассажиров пострадали в результате столкновения с лосем. ДТП с участием животного произошло вчера около 21.10 на 91-м километре дороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики. По предварительной информации, после столкновения автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

О состоянии животного ничего не известно.

Пассажиры «ВАЗа», среди которых — 27-летняя женщина и двое детей 2016 и 2019 годов рождения, отправлены на амбулаторное лечение. Водителя 1987 года рождения госпитализировали в медучреждение. По факту случившегося проводится проверка, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

За последние дни это уже второе ДТП с участием лося. 4 августа в похожей аварии пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2112. Мужчина оказался зажатым в транспортном средстве. Потребовалась деблокировка. Об это «Призыв» рассказывал здесь.