Двенадцатилетний подросток пропал без вести

Во Владимирской области ведутся поиски двенадцатилетнего подростка. Иван Мальков, проживающий в Александрове, пропал 10 августа. С этого момента о мальчике нет никакой информации. К поискам подключились полиция и волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 155 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Был одет в синюю футболку, синие джинсовые шорты и тёмные кроссовки.

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда мог направиться подросток — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-920-927-88-52. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Призыв» рассказывал про 8-летную жительницу Владимира, также пропавшую без вести. К счастью, ребенка удалось оперативно найти и вернуть домой.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»