Двенадцатилетний подросток пропал без вести

Во Владимирской области ведутся поиски двенадцатилетнего подростка. Иван Мальков, проживающий в Александрове, пропал 10 августа. С этого момента о мальчике нет никакой информации. К поискам подключились полиция и волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 155 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Был одет в синюю футболку, синие джинсовые шорты и тёмные кроссовки.
Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.
Куда мог направиться подросток — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-920-927-88-52. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Призыв» рассказывал про 8-летную жительницу Владимира, также пропавшую без вести. К счастью, ребенка удалось оперативно найти и вернуть домой.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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