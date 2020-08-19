Две женщины оказались заблокированы в лифте из-за пожара

В Муроме женщины застряли в лифте многоэтажки из-за пожара. Сигнал о возгорании в доме на улице Кооперативной поступил в 13.19. На место незамедлительно прибыли пожарные подразделения. Они установили, что горят вещи на балконе. Пришлось эвакуировать 24 человека, в том числе 7 детей.

Во время тушения заместитель начальника 6-го пожарно-спасательного отряда Юрий Фролов услышал крики из кабины лифта. Из-за отключения света он остановился. Две жительницы дома оказались заблокированы. Пожарные ломами раздвинули двери лифта и вызволили женщин. Как выяснилось, одна из пассажирок проживает в квартире, на балконе которой и началось возгорание.

— Пожар был оперативно ликвидирован. В настоящее время дознаватели МЧС России выясняют обстоятельства. Уточняются причины. Одна из предварительных версий – неосторожное обращение с огнём при курении, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. — К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.

Ранее «Призыв» сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по факту поджога десяти мусоровозов компании «Чистый Владимир».

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области