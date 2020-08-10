Два человека погибли в массовом ДТП в Судогодском районе

Массовое ДТП с участием сразу пяти автомобилей произошло минувшим вечером в Судогодском районе на 47-м км автодороги Владимир — Муром. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь в сторону Мурома, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя другими автомобилями: «Renault Megane », «Volkswagen Passat», «Citroen C4» и «Toyota Camry».

В результате ДТП погибли водитель ВАЗ-21093 и его пассажир, личность которого в настоящее время устанавливается. В медицинские учреждения госпитализированы пассажир «ВАЗа» 1983 г.р. и водитель «Volkswagen Passat». На амбулаторное лечение направлены водитель «Toyota Camry» и его пассажир, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее «Призыв» сообщал, что двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с лосем.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области