Доступно и бесплатно: во Владимире открылся концертный сезон под открытым небом

Ярко, музыкально, празднично – именно так Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им. М.Н. Фирсова открыл 19 августа проект «Филармония под открытым небом» (6+). Их программа «Лето красное» была посвящена открытию сезона под открытым небом. На площадке перед Концертным залом им. С.И. Танеева прозвучали народные обрядовые, шуточные и игровые песни, а также музыкальный фольклор различных областей России. Выступление прославленного коллектива Владимирской областной филармонии могли посмотреть и послушать все желающие абсолютно бесплатно.

Артисты и музыканты с нетерпением ждали встречи со зрителями, пусть и не в самых комфортных для них условиях. Традиционную программу концерта пришлось немного скорректировать в связи со сложившимися обстоятельствами.

— Сегодня у нас более спокойная программа, потому что мы не можем все показать, — сказала перед выступлением вокалистка ансамбля «Русь», заслуженная артистка РФ Светлана Савина. — Там не деревянный пол, танцорам танцевать невозможно, они ноги себе отобьют. Нет постановочного света, приходится работать в одних костюмах. Но нам сейчас важно и волнительно, что мы встретимся со зрителем. Я с вами говорю, а у меня ком в горле. Я, правда, очень соскучилась по зрителям! Посмотреть им в глаза, ощутить их энергетику – для артиста это самое важное!

Владимирская публика тоже соскучилась по выступлению любимого коллектива! На площади перед филармонией собралось порядка 350 человек, которые были очарованы магией живого голоса, жанровым разнообразием репертуара, богатством образного содержания песен, самобытностью.

Следующее свидание с публикой на площади перед Концертным залом им. С.И. Танеева состоится 21 августа. Своим выступлением зрителей совершенно бесплатно порадует Владимирский русский оркестр и солисты областной филармонии. В программе «Любви негромкие слова» (6+) прозвучат мелодии и песни из репертуара Анны Герман. Начало концерта в 18.00.

— Артисты и коллективы наши устали на самоизоляции, — откровенничает художественный руководитель областной филармонии и Русского оркестра Анатолий Антонов. — Ведь артист, он не может без работы, он не может не выходить на сцену. Это его жизнь! Это воздух! Если он не работает, накапливается психологическая нагрузка внутри. Появляются вопросы: а зачем это все мне нужно? Ту ли я профессию выбрал? Что мне делать дальше? И это напряжение снимается только концертами!

За время самоизоляции филармония сохранила все свои коллективы. Финансово тоже артисты не пострадали: зарплаты выплачивались регулярно и в полном размере. Анатолий Иванович выразил надежду, что в сентябре филармония все-таки откроет свои двери для своего любимого зрителя. В первую очередь отдадут долги – выступят с отложенными весной концертами по проданным абонементам прошлого сезона. Конечно же, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора – заполнением зала не более 50%. А пока насладимся выступлениями наших любимых коллективом на открытых площадках нашего города.

Ранее «Призыв» опубликовал подробную программу проекта «Музыкальная экспедиция-2020», который пройдет с 21 по 26 августа.

Татьяна Лысова

Фото Владимирской областной филармонии и Дмитрия Киреева