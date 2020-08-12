Дорожники выпустили в Оку мальков царской рыбы

Ока в Муроме пополнилась царской рыбой. Более 10 тысяч мальков выпустили в реку ГБУ «Владупрадор».Таким образом учреждение компенсировало работы на двух объектах капитального строительства. Речь идёт о капремонте дорог Перново – Головино – Мячиково – Ваулово в Петушинском районе и Балакирево – Рюминское в Александровском районе с заменой железобетонных труб.

— К месту выпуска молодь стерляди доставили в специальных контейнерах с кислородными рамками, а в реку рыбу запустили при помощи пускового рукава. Мальки были предоставлены Мулинским рыбоводным хозяйством. Это предприятие одно из немногих, кто специализируется на разведении стерляди, предлагая при этом оптимальную цену. К примеру, один малёк стерляди стоил 30 рублей, — рассказал главный инженер ГБУ «Владупрадор» Валерий Фирсин.

Молодые особи хорошо приспосабливаются к естественным условиям и быстро растут.

С 2013 года зарыбление рек и водоёмов стало доброй традицией. В прошлом году в естественную водную среду во Владимирской области было выпущено более 30 тысяч штук молоди стерляди. Ранее «Призыв» сообщал, что 11 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку нефтяники.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой областной администрации