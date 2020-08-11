Директора школ рассказали, покупать ли школьную форму

Все еще непонятно, как будут учиться школьники после 1 сентября — традиционно или дистанционно. Главный вопрос, который мучает многих родителей при такой неопределенности, — тратиться ли на школьную форму или пока отложить крупную покупку? На один комплект одежды уйдет, как минимум, 2-3 тысячи рублей. «Призыв» решил прояснить этот вопрос и поговорил с директорами городских и сельских школ.

Пандемия и дистанционка, которую все боятся, никак не отразятся на внешнем виде учащихся. В новом учебном году дети обязаны посещать образовательные учреждения в форме, как это было прежде. В школе села Сновицы Суздальского района обучаются около 380 детей. Многие ребята — из многодетных семей. А ещё есть 4 класса, где занимаются дети из цыганских таборов. И все носят школьную форму. Новый учебный год – не исключение.

— У нас в локальных актах прописано, что форма обязательна. Мы придерживаемся классического стиля, допустимые цвета – серый и синий. Младшие классы, как правило, носят светлые тона, старшеклассники предпочитают темные. Изначально у меня было пожелание, чтобы все дети одевались в одном стиле. Но у родителей эта инициатива не нашла поддержки. У родителей всё-таки разные доходы. Поэтому кто-то шьет, кто-то покупает готовый комплект. У нас нет строгих рамок, – говорит Галина Власова, директор Сновицкой школы. – Что касается дистанционного обучения, у нас сейчас нет никаких документов, которые бы четко указывали на этот формат. Мы сейчас готовимся вводить школу в штатном режиме.

Дресс-код в школах сохранится, несмотря на коронавирус.

В пресс-службе администрации города Владимира пояснили, что каких-то новых рекомендаций по школьной форме в этом году от управления образования не будет. Поэтому директора продолжают следовать уставам школ. Положение о форме утверждено и в школе № 46. Костюмы родители приобретают самостоятельно, следуя рекомендациям.

— Мы централизованно предлагаем приобретать только нашивку с эмблемой школы и дневник учащегося 46-й школы, – говорит Евгений Алексеенко, директор школы № 46 г. Владимира. — На сегодняшний момент родительский комитет и совет школы не обращался к администрации о внесении изменений в положение. Мы готовы к диалогу, но смотрим на учебный год оптимистично и готовимся к обучению офлайн. И родители, и дети, и педагоги готовы выйти в школу и при максимальном соблюдении норм приступить к обучению. Каких-то особых изысков в форме школы не требуют. Главное, чтобы вид ученика был чистый и опрятный. Например, в школе № 43 единого стиля строго придерживаются ученики с 1-го по 11-й классы. — Мы начинаем учебный год в обычном режиме, — говорит Наталья Латышева, директор школы № 43 г. Владимира. – Новое положение о школьной форме у нас было принято ещё три года назад. Для всех детей мы выбрали темно-синий цвет. Для девочек – платье или сарафан, для мальчиков – костюмы. Даже если начнется дистанционное обучение, оно недолго продлится, ну месяц-два, ребенка в школу всё равно необходимо одеть. И 1 сентября детишек мы ждем в форме, нарядных.

В школе № 44, где учатся 700 человек, настроены лояльно. Форму исправно носят ученики с 1-го по 5-й класс. А старшеклассники просто придерживаются делового стиля – белый верх, черный низ, пиджак.

— И до пандемии у нас не было жестких требований к форме. Кто-то предпочитал расцветку в клеточку, другие — однотонный комплект. Каждый класс сам выбирает свой стиль, — рассказывает Николай Балькин, директор школы № 44 г. Владимира. – Также мы ждем 20 августа, чтобы услышать основные рекомендации по учебному процессу в этом году. На федеральном уровне решение о формате учебного года будет принято 20 августа. Ждут конкретики и родители. Кто-то уже купил форму, другие откладывают до последнего. Педагог, блогер и многодетная мама Мария Шпилевич выбрала компромиссное решение. — После Нового года, я уверена, мы будем возвращаться к обычной жизни, и форма все равно потребуется. Если в начале года мы, я говорю о своей семье, раньше покупали два комплекта формы на одного ученика (двое брюк, две-три рубашки и т.д.), то этот год мы начнем с одного комплекта, — рассказала «Призыву» Мария Шпилевич. — А уже потом добавим второй комплект, если он понадобится. Ранее «Призыв» рассказывал, какие требования Роспотребнадзор выдвинул школам для обучения детей во время пандемии. Татьяна Данилова

Фото «Призыва»