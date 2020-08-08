Директор школы показал, на что потратил полумиллионный грант

Современный информационно-библиотечный центр готовят к открытию в школе №22 города Владимира. В этом году она заняла первое место в городском конкурсе на звание лучшей. В награду учебное учреждение получило гранд в размере 500 тысяч рублей, который и решено было потратить на обустройство новой библиотеки. Для этих целей был разработан дизайн-проект. На одной стене будет изображен город Владимир, с узнаваемыми архитектурными памятниками. Рядом художники запечатлеют Карлсона, пролетающего над старинным городом.

— Сейчас завершилась покраска стен, идет покраска полов. Будет три зоны – три разных оттенка крафтового цвета. Одна стена будет отведена полностью под стеллажи. Будет установлен экран для проекции, либо телевизор, либо проектор. У библиотекаря будет свой ресепшн. Мы также в одном дизайне сделали столы модульные, сборные в виде трапеции, которые собираются в круг, — рассказал «Призыву» Роман Чуркин, директор СОШ №22 г.Владимира.

В современной библиотеке будут проходить и занятия. В планах закупить мягкие кресла-диваны, чтобы дети могли полистать книги в уютной атмосфере. Сейчас в школе стартует акция «Подари книгу», и любой желающий может передать в дар какое-нибудь полезное издание. Библиотечный фонд будет пополняться каждый год.

— Мода на чтение книг возвращается. И мы создаем условия для детей, чтобы поддержать их рвение к чтению. Конечно, не обойдется и без планшетов, которые тоже будут закуплены в библиотеку. Но упор делается, конечно, на обычные книги, — подчеркивает директор.

В том, что новый библиотечный центр будет пользоваться популярностью среди школьников, здесь даже не сомневаются. В этом году сразу девять одиннадцатиклассников успешно сдали ЕГЭ, набрав от 90 до 100 баллов по обществознанию, географии, математике и русскому языку. Все они будут награждены от школы сертификатами в книжный магазин.

Ранее «Призыв» сообщал, какие требования Роспотребнадзор выдвинул школам для работы в период пандемии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»