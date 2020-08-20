Департамент здравоохранения озвучил планы по прививкам от COVID-19 и гриппа

Во Владимирской области утверждён план мероприятий по профилактике ОРВИ, в том числе коронавируса. Один из главных пунктов — вакцинация. Уже разработаны графики прививочной кампании от гриппа и COVID-19. Работать в регионе будут 42 специализированные бригады. А прививочные кабинеты планируют принимать не только в будни, но и в выходные дни. Для упорядочения потока пациентов организуют дистанционную запись на вакцинацию. Граждан из групп риска, живущих в сельской местности, планируется доставлять до прививочных пунктов. Планируется задействовать передвижные медицинские комплексы, сообщает пресс-служба облздрава.

Привить от гриппа в этом сезоне планируется не менее 60% жителей Владимирской области. В прошлом году план был ниже — 45%. Среди групп риска процент вакцинации должен достигать 75%. На цифры, а они заявлены общие по стране, повлияла ситуация с коронавирусом. Как ранее сообщила и.о. директора департамента здравоохранения, в начале пандемии, когда собирали анамнез у пациентов с диагнозом COVID-19, почти все они не были привиты от гриппа.

Вакцинировать планируется 60% населения Владимирской области.

При этом прививочные кампании от гриппа и коронавируса, скорее всего, будут проходить параллельно. Главный внештатный пульмонолог облздрава порекомендовал жителям региона пройти вакцинацию. По словам Игоря Петрякова, оснований не доверять разработке отечественных специалистов у него нет. Медик считает, что прививка от COVID-19 должна быть сделана после вакцины от гриппа, мало того, препараты можно будет ввести одновременно.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за коронавируса перенесли День города во Владимире. По сравнению с первой неделей августа прирост заболевших ОРВИ составил 12,9%, а превышение недельного эпидемиологического порога — более 20%.

Елена Пляскина

Фото: sobitie.com.ua