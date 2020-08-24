Денису Найдёнову не дали побороться за должность главы Владимира

Один из потенциальных соискателей должности главы областного центра — совладелец «Рынка на Студёной» Денис Найденов выбыл из борьбы — комиссия не допустила его ко второму этапу конкурса. Поводом стало даже не то, что он опоздал с подачей документов, приём которых закончился в 16.00 в минувшую пятницу, а грубые нарушения, допущенные при оформлении этих документов. Все члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы отказать ему в участии в конкурсе, сообщила «Призыву» председатель комиссии Лариса Пышонина.

Всего ко второму этапу конкурса на должность главы города Владимира допущены 4 кандидата.

Вопросы вызвали, в частности, медицинские справки, предоставленные бизнесменом (их, как сообщили в комиссии, выдала организация, не имевшая лицензии на оформление такого рода документов, кроме того, отсутствовали некоторые печати и подписи), ошибки были допущены и в ряде других документов. На вопрос «Призыва», попытается ли совладелец «Рынка на Студёной» каким-то образом опротестовать решение комиссии, Денис Найдёнов ответил отрицательно.

— Если мы действительно сами допустили неточности, то какой смысл это опровергать? – сказал он.

Таким образом, на должность главы города продолжают сражаться 4 человека: шеф-редактор «Томикса» и депутат Законодательного Собрания Сергей Казаков, проректор ВлГУ Лев Логинов, ныне безработный, а ранее глава Камешковского района Артём Андреев и действующий сити-менеджер Андрей Шохин. Второй этап конкурса должен состояться 3 сентября. Но там тоже могут возникнуть неожиданности.

— Комиссия уполномочила меня проверить сведения, предоставленные кандидатами в документах, — сообщила Лариса Пышонина. — Будут сделаны запросы в Пенсионный фонд и налоговые органы. Ответы оттуда должны поступить не позднее 2-го сентября. И, если их содержание не совпадёт с данными от кандидатов, у нас появятся вопросы.

Новый глава города будет определён депутатами горсовета, которых изберут 13 сентября 2020 года. Во Владимире зарегистрированы 162 кандидата на места в городской Совет.

Николай Лившиц

Фото «Призыва» и с аккаунта Дениса Найдёнова в ВК

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