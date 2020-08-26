Денис Мацуев снова привезет в Суздаль «Новые имена»

30 и 31 августа в Суздале состоится фестиваль всемирно известного пианиста Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые Имена» в Суздале» (6+). Его площадкой в этом году станет Главный туристический комплекс, где уже много лет традиционно проводится летняя творческая школа фонда «Новые имена». В этом году она, к сожалению, была отменена из-за угрозы эпидемии коронавируса. Но фестиваль фонда состоится, и его главный идейный вдохновитель вновь приедет в наш край.

Летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходила в Суздале много лет подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов, художников. Ее воспитанниками стали многие современные звезды классической музыки, а фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – их своеобразное творческое приношение, подарок древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое 1000-летие.

Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию летней творческой школы. В 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Фонда «Новые имена», Дениса Мацуева, Владимирского губернаторского симфонического оркестра и его главного дирижера Артема Маркина.

«Иветта Николаевна Воронова когда-то придумала эту фантастическую, сказочную историю здесь, в Суздале, — рассказал президент Фонда «Новые имена» Денис Мацуев. — Так Суздаль стал для нас всех вторым домом. И сейчас он тоже становится родным местом для тех удивительных, талантливых детей, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы в этой окружающей их красоте и гармонии заниматься с лучшими педагогами, совершенствовать себя, пролагать дорогу на большую сцену».

Открытие фестиваля состоится 30 августа в 18.00 в шатре суздальского ГТК.

Прозвучит программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена» совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. В концерте примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и юные «звездочки» Анна Катенина (кларнет) и Варвара Петрова (гобой).

31 августа в 19.00 в амфитеатре ГТК пройдет масштабный гала-концерт, в рамках которого выступит художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. В сопровождении Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина в концертной программе примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Игорь Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал). Также в числе звездных гостей вечера Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и юный Елисей Мысин (фортепиано).

Билеты на концерты можно приобрести в кассе Центра классической музыки или онлайн на сайте Владимирконцерта. Цена билета – 400-600 руб. Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль, время отправления 30 августа в 16.30 и 31 августа в 17.30. Справки по тел.: 8 (4922) 32-27-71, 32-63-65.