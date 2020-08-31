День знаний пройдет без алкоголя

День знаний жители Владимирской области отметят без алкоголя. Праздник попадает под действие областного закона, принятого еще в 2014 году, о запрете 1 сентября продажи всех видов алкогольной продукции, включая пиво и пивных напитков. При этом ограничение не распространяется на розничную продажу спиртного в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания.

«Сухой закон» не распространяется на общепит.

За неисполнение закона предусмотрен административный штраф, напоминает департамент предпринимательства. Для индивидуальных предпринимателей он составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Помимо Дня знаний, «сухой закон» в области вводится в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Если 1 сентября приходится на воскресенье, запрет действует в следующий за 1 сентября рабочий день.

Ранее «Призыв» сообщал, что в День знаний, несмотря на календарное наступление осени, синоптики обещают летнюю погоду. В дневные часы воздух прогреется до +23 градусов.