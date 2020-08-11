День города во Владимире находится под угрозой срыва

Празднования Дня города Владимира в нынешнем году, скорее всего, не будет. Формальная причина: массовые мероприятия в регионе пока запрещены. Конечно, их могут и разрешить со дня на день: в последнее время областная власть шустро снимает ограничения. Но ведь большие дела с кондачка не делаются: организовать городской праздник — не чай попить, а до намеченной даты — 30 августа — осталось меньше трёх недель. Есть и другой резон отказаться или хотя бы повременить с Днём города — выборы. Они оттягивают ресурсы местных бизнесменов (а праздник, как правило, проводится на внебюджетные средства), многие из которых участвуют в избирательной гонке, и давать денежки ещё на карнавалы с фейерверками им чересчур обременительно.

В кулуарах «Оранжевого дома» говорят, что отмена праздника — дело практически решённое.

Принято считать, что народные гулянья перед выборами — событие желательное. Оно способствует смягчению нравов и настрою избирателей на позитивный лад. Однако сейчас такое действо, будь оно организовано, кроме радости возвращения к нормальной жизни неминуемо вызвало бы и волну негатива наших земляков, достаточно серьёзно воспринимающих угрозу коронавируса и слабо верящих официальным сводкам заболеваемости. С этим тоже нужно считаться. Но все доводы «за» и «против» могут быть существенны лишь тогда, когда изменится позиция Роспотребнадзора. А она пока железна: массовые мероприятия проводить нельзя!

— Мэрия Владимира вынуждена действовать в рамках прокрустова ложа контролирующих организаций, — коротко заметил Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Деньги на организацию праздника прежде поступали из внебюджетных источников, в основном от предпринимателей города. Сегодня собрать средства затруднительно, и это в мэрии, надо полагать, тоже учли. Пандемия больно ударила по целым отраслям экономики, так что число потенциальных жертвователей сократилось. Иные включились в выборы и стараются «отработать» наказы всё более недоверчивых избирателей авансом, укатывая асфальтовой крошкой особо разбитые дворы. Это более эффективная стратегия, чем радовать электорат песнями, хороводом и сладкой ватой.

«В 2020 году Владимир традиционно отметит День города. В парках, скверах, домах культуры и музеях пройдут праздничные концерты и ярмарки, спортивные соревнования и конкурсы, поэтические чтения и мастер-классы», — оптимистично сообщает федеральный сайт Культура.рф (проект Минкульта). Когда была размещена эта запись, указания нет, видимо, давно, но она всё ещё висит, мотивируя туристов посетить славный город на Клязьме в день его рождения. Скорее всего, гости будут страшно разочарованы, не узрев в последнее воскресенье августа ни владимирских поэтов, ни владимирских мастеров.

Празднование Дня города Владимира не имеет твёрдой привязки к дате. Это событие отмечалось и в середине августа, и в его конце, и в начале сентября. Местные власти подстраивались к выходным дням и прочим значимым событиям — ко Дню губернии, например. Так что теоретически День города, если его всё-таки отменят, можно провести и позже, в октябре или ноябре, правда, тогда уже и хорошей погоды никто не обещает, и нравы смягчать как будто незачем. Так что разумнее перенести это действо на 2021-й. Сейчас модно всё переносить на год. Даже Олимпиаду, и ту подвинули.

Николай Лившиц

Фото «Призыва»