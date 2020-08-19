День города Владимира перенесли из-за коронавируса

День города во Владимире состоится, но позже. Сроки массовых гуляний, которые обычно проходили в конце августа — начале сентября, решили перенести из-за коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии. Районные администрации и муниципальные учреждения культуры и спорта готовят локальные программы. А вот точную дату большого праздника власти пока назвать не готовы. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Пока цифры не очень радуют. Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова сообщила, что за минувшую неделю во Владимире зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ и гриппом.

Дату праздника местные власти обещали назвать позже.

— По сравнению с первой неделей августа прирост составил 12,9%, а превышение недельного эпидемиологического порога — более 20%, — приводит цифры сайт городской администрации. — По мнению специалистов, в результате массовых мероприятий Дня города с участием десятков тысяч жителей, в том числе детей, кривая заболеваемости могла бы поползти вверх и привести к нежелательным последствиям для тех же школ, которые через полторы недели начнут новый учебный год в долгожданном очном формате.

Мэрия долго не решалась отменить или перенести День города. С официальным заявлением тянули буквально до последнего. Деньги на организацию праздника всегда поступали из внебюджетных источников, в основном от предпринимателей города. После пандемии и перед выборами собрать средства затруднительно. Это, можно предположить, повлияло на решение не меньше эпидемиологической ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал, что торжественные линейки на 1 сентября проведут не для всех школьников. Праздник состоится только для 1-х, 9-х и 11-х классов. Линейки пройдут на открытом воздухе

Елена Пляскина

Фото «Призыва»