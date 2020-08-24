Дефицит каменщиков тормозит строительство школы в Камешково

Патовая ситуация возникла на строительной площадке социального объекта в городе Камешково Владимирской области. Есть все необходимые строительные материалы, финансы для ускорения темпов строительства школы, но катастрофически не хватает каменщиков. Сейчас на объекте работают 32 специалиста. Работа спорится, за месяц продвинулись с нулевого цикла до первого этажа. Но сроки поджимают. Да и приближение осени с перепадами погоды, дождями и похолоданием подстегивает подрядчика. Поэтому к поиску каменщиков подключились региональные власти. Обратились в областной союз строителей, напрямую связались с руководителями 50 мелких и крупных организаций, губернатор поспрашивал и у глав в соседних регионах. По оценке директора департамента строительства Михаила Романычева, требуется 25 человек. За 1-2 месяца ударными темпами они смогут построить здание школы.

Михаил Романычев, директор департамента строительства и архитектуры:

На сегодняшний день там организовано все очень хорошо. Процесс строительства идет полным ходом. Но есть отставание от графика.

По срокам она должна быть открыта до конца года. Но по проекту организации строительства срок установлен на 15 месяцев. А договор заключен в декабре 2019 года.

То есть сдача — в феврале-марте. Так ее и сдадим. Но у нас есть время. Обучение в ней намечено на сентябрь 2021 года.

Оборудование в школу закупается параллельно, выделено 96 миллионов рублей дополнительно из областного бюджета. Будет время ее обставить. Это будет шикарная школа. Она будет работать не только на Камешково, но и на прилегающие территории.

Школа в Камешково сможет принять 675 учеников.

Отставание от плана строительства составляет около 3 месяцев. Это связано с тем, что в разгар стройки пришлось менять проект и заново проходить экспертизу. В ходе первого этапа проектирования архитекторы неправильно оценили гидрологическую ситуацию на участке. Для строителей, приступивших к работе, стало неожиданностью то количество воды, которое скопилось на нулевом цикле. Как поясняет Михаил Романычев, участок находится в низине, из-за обильных дождей и близкого расположения грунтовых вод стройплощадка потонула. Пришлось потратить немало времени и средств, чтобы сделать необходимое водоотведение.

— Установлена мощная дренажная система. Даже сейчас можно открыть колодец и увидеть, какая река там течет. Сильный поток, — добавляет директор департамента строительства.

Во Владимирской области сейчас строятся три школы: в Камешково, в микрорайоне Коммунар города Владимира и селе Купреево Гусь-Хрустального района. Два первых социальных объекта будут открыты в 2021 году, а последний уже готов к новому учебному году. В этом году зимой в Кольчугино распахнула двери для учеников школа на 550 мест. В коротком видео можно посмотреть, чем удивляют школьников педагоги.

Анна Тумановская

Фото: стоп-кадры с видеокамер школы