COVID-19 присутствует у 443 из ста тысяч жителей области

25 новых случаев заражения выявлено за сутки

Во Владимирской области на сто тысяч человек населения положительные тесты на коронавирус получили 443 человека. Это значительно меньше, чем в Москве, где этот показатель — около 2000. Специалисты оценивают ситуацию в нашем регионе положительно-стабильной. По индексу заболеваемости мы вошли в светло-зеленую зону.

За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 25 жителей Владимирской области.

За прошедшие сутки 5 человек заразились в Гусь-Хрустальном, по 4 — в Меленках и Владимире. По 3 случая заражения в Муроме  и Суздале. По 2 — в Гороховце и Вязниках. По одному местному жителю прибавили в статистику коронавируса Ковров и Радужный.

Всего за время пандемии в регионе 6 114 местных жителей заболели COVID-19. На данный момент активными носителями вируса являются 5 57 из них. Закрыли больничный 5 365 пациентов с коронавирусм. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 192 человека. В минувшие 24 часа в регионе не зафиксировано новых летальных случаев от COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирский пульмонолог посоветовал сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Полина Тарбеева

Фото: ukranews.com

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение