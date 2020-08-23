COVID-19 присутствует у 443 из ста тысяч жителей области

Во Владимирской области на сто тысяч человек населения положительные тесты на коронавирус получили 443 человека. Это значительно меньше, чем в Москве, где этот показатель — около 2000. Специалисты оценивают ситуацию в нашем регионе положительно-стабильной. По индексу заболеваемости мы вошли в светло-зеленую зону.

За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 25 жителей Владимирской области.

За прошедшие сутки 5 человек заразились в Гусь-Хрустальном, по 4 — в Меленках и Владимире. По 3 случая заражения в Муроме и Суздале. По 2 — в Гороховце и Вязниках. По одному местному жителю прибавили в статистику коронавируса Ковров и Радужный.

Всего за время пандемии в регионе 6 114 местных жителей заболели COVID-19. На данный момент активными носителями вируса являются 5 57 из них. Закрыли больничный 5 365 пациентов с коронавирусм. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 192 человека. В минувшие 24 часа в регионе не зафиксировано новых летальных случаев от COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирский пульмонолог посоветовал сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Полина Тарбеева

Фото: ukranews.com