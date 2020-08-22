Что вы знаете о российском триколоре?

Во время правления какого русского царя впервые был поднят в качестве государственного бело-сине-красный флаг? Алексея Михайловича Ивана Грозного Петра Первого Правильно! Неправильно! -

Где по указу Петра Первого обязательно должны были быть российские триколоры? На торговых судах На приемах иностранных послов На домах горожан во время праздников Правильно! Неправильно! -

В какой из присоединяемых земель русские моряки в 1806 году впервые водрузили российский триколор? Крым Аляска Южный Сахалин Правильно! Неправильно! -

Какое слово использовали матросы торговых судов, чтобы запомнить порядок цветов на триколоре? Босяк Бесик Бусики Правильно! Неправильно! -

Почему в России с 1858-го до 1896 год использовался и другой триколор – черно-желто-белый? Это была попытка привести в соответствие цвета государственного флага и герба Россия решила отстраниться от похожих цветов французского государственного флага Чернь, золото и серебро – символы имперского величия России Правильно! Неправильно! -

Во флаге какой из перечисленных славянских стран НЕ использованы все цвета российского триколора? Словения Хорватия Болгария Правильно! Неправильно! -

Что было изображено на красном полотнище государственного флага Советской России? Золотые звезда, серп и молот Герб СССР Ничего Правильно! Неправильно! -

Надгробие на могиле какого политического деятеля представляет собой российский триколор? Борис Ельцин Виктор Черномырдин Борис Немцов Правильно! Неправильно! -

Почему российский флаг попал в Книгу рекордов Гиннесса? В 2007 году в Москве изготовили самый крупный флаг весом 26 килограммов и площадью более 380 кв. м В 2013 году жители и гости Владивостока составили самое большое живое изображение флага длиной 707 м В 2014 году в Омске изобразили флаг с помощью 225 машин Правильно! Неправильно! -