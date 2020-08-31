Что вы знаете о Педагогическом институте Владимира?

Накануне 1 сентября будет вполне уместно вспомнить о нашей кузнеце учительских кадров. Владимирский педагогический институт ВлГУ был основан в 1919 году как Институт народного образования, который стал первым высшим учебным заведением города Владимира. Одна история его переименований и реорганизаций чего стоит! В 1921 году преобразован в Практический институт народного образования с тремя отделениями: дошкольным, школьным и культурно-просветительским. В 1923 году реорганизован в педагогический техникум, в 1937-м — в педагогическое училище, с 1939 года — Владимирский государственный учительский институт с историко-филологическим и физико-математическим факультетами. В сентябре 1949 года учительский институт он становится Владимирским государственным педагогическим институтом. В 1993 году преобразован во Владимирский государственный педагогический университет. 22 февраля 2008 года переименован во Владимирский государственный гуманитарный университет. 31 марта 2011 года реорганизован путём присоединения к Владимирскому государственному университету имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Но суть его от всех этих переименований не менялась. Давайте вспомним другие интересные факты из истории старейшего высшего учебного заведения Владимирской области!

На базе какого учебного заведения Владимира был открыт Институт народного образования? Реального училища Учительской семинарии Женского епархиального училища Правильно! Неправильно! - Где первоначально расположился Институт народного образования? В здании у Золотых ворот на ул. Никитской В десяти небольших деревянных домиках на Студеной горе В здании духовной семинарии на Большой Московской улице Правильно! Неправильно! - Кто из специалистов по древнерусской архитектуре закончил в 1923 году Владимирский практический институт народного образования? Александр Столетов Николай Воронин Павел Раппопорт Правильно! Неправильно! - Сколько лет учились студенты Института народного образования в 20-х годах? Три Четыре Пять Правильно! Неправильно! - В каком году Владимирский педагогический техникум переехал в здание бывшего реального училища рядом с Золотыми воротами (улица Никитская, д. 1), где пединститут находится до сих пор? 1924 1934 1944 Правильно! Неправильно! - Какова судьба Владимирского государственного учительского института в годы Великой Отечественной войны? На время войны учительский институт был эвакуирован в г. Суздаль 29 сентября 1941 г. Наркомпрос РСФСР принял решение о временном закрытии института В здании у Золотых ворот разместились военный госпиталь, а институт временно переехал в деревянные домики на Студеной горе Правильно! Неправильно! - Имя какого советского деятеля стал носить Владимирский институт с 1948 года? В.Д. Бонч-Бруевича Р.В. Иванова-Разумника П.И. Лебедева-Полянского Правильно! Неправильно! - Где в 1962 году было построено новое здание для педагогического института? На улице Горького На проспекте Строителей Новое здание для пединститута было построено только в 70-х гг. Правильно! Неправильно! - Чем отличается проект корпуса педагогического института на проспекте Строителей, построенный в 1966 году, от главного корпуса политеха на ул. Горького, открытого несколькими годами ранее? Ничем Это два абсолютно разных проекта Внутренней планировкой и отделкой фасада Правильно! Неправильно! - Сколько высококвалифицированных педагогов выпустил Педагогический институт на протяжении 100 лет? 10 000 30 000 50 000 Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о Педагогическом институте Владимира? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook