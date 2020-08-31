Что вы знаете о Педагогическом институте Владимира?

Первому вузу города исполняется 101 год

Накануне 1 сентября будет вполне уместно вспомнить о нашей кузнеце учительских кадров.  Владимирский педагогический институт ВлГУ был основан в 1919 году как Институт народного образования, который стал первым высшим учебным заведением города Владимира. Одна история его переименований и реорганизаций чего стоит! В 1921 году преобразован в Практический институт народного образования с тремя отделениями: дошкольным, школьным и культурно-просветительским. В 1923 году реорганизован в педагогический техникум, в 1937-м — в педагогическое училище, с 1939 года — Владимирский государственный учительский институт с историко-филологическим и физико-математическим факультетами. В сентябре 1949 года учительский институт он становится Владимирским государственным педагогическим институтом. В 1993 году преобразован во Владимирский государственный педагогический университет. 22 февраля 2008 года переименован во Владимирский государственный гуманитарный университет. 31 марта 2011 года реорганизован путём присоединения к Владимирскому государственному университету имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Но суть его от всех этих переименований не менялась. Давайте  вспомним другие интересные факты из истории старейшего высшего учебного заведения Владимирской области!

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