Число занятых ставок в медучреждениях уменьшилось на 9,6%

Отток медицинских кадров сводит на «нет» усилия облздрава сократить дефицит «людей в белом» во Владимирской области. К такому выводу пришла региональная Счётная палата. За последние пять лет количество занятых ставок в медучреждениях уменьшилось на 9,6%. Это обусловлено не только сокращением числа работающих физических лиц, но и снижением коэффициента совместительства медицинских работников, подчёркивают ревизоры.

На привлечение медиков в нашу область уходят немалые деньги. Например, только в нынешнем году по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», являющейся частью региональной программы развития медицины, планируется израсходовать более полумиллиарда рублей — в 1,5 раза больше, чем годом ранее!

С 2015 по 2019 год затраты на привлечение медицинских кадров в область составили 1 миллиард 353 миллионов 600 тысяч рублей.

Проверяя эффективность расходования денег, сотрудники Счётной палаты отметили, что хотя департамент здравоохранения выполняет весь комплекс направленных на ликвидацию кадрового дефицита мер, недостатки всё же имеются. К примеру, на начало августа не был определен порядок предоставления единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам, прибывшим работать на село. Поскольку деньги на это идут из центра, такое промедление создает риск неосвоения федеральных средств. А денежки там немалые — 24,8 миллиона рублей. Да и людям, имеющим право на выплаты, приходится ждать – нехорошо это.

Вообще, по выводам палаты, только показатели только трёх из девяти пунктов подпрограммы привлечения кадров имеют заданную динамику. Что не позволило признать деятельность облздрава по этому направлению эффективной. Счетная палата Владимирской области направила рекомендации департаменту здравоохранения по устранению выявленных нарушений и дала рекомендации, как повысить эффективность казённых трат.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что нехватка людей в белых халатах восполняется и за счёт увеличения набора студентов в медицинские сузы области. К примеру, во Владимирский базовый медколледж три года назад, в 2017-ом, было зачислено 305 человек, в это году — 452; в ковровский — 138 и 150 соответственно. Выросло количество мест в александровском и муромском колледжах. Всего во Владимирской области учиться на медсестёр, фельдшеров и стоматологов в 2020 году поступили более 900 человек.