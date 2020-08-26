Число заболевших коронавирусом уже месяц превышает количество выздоровевших

Во Владимирской области кривая заболеваемости COVID-19 превышает график выздоровлений уже ровно месяц. Это значит, что ежедневный прирост инфицированных в регионе больше числа пациентов, которые закрыли больничный. Так, сегодня положительные тесты на коронавирус получили 26 жителей. При этом диагноз сняли только с 17 человек. Таким образом, число активных носителей вируса неуклонно растет. Сейчас их 592 .

На сто тысяч жителей области вирус выявили у 448 человек. Скорость распространения инфекции – 0,4%. На данный момент COVID-19 был диагностирован у 6185 жителей региона.

Больше всего заболевших в областном центре. За 24 часа во Владимире 5 новых случаев инфицирования. В городе за время пандемии вирус подтвердили у 1039 человек. По 4 человека заразились в Гусь-Хрустальном и Меленках. По 3 – в Муроме и Гороховце. По 2 случая заражения в Вязниках и Александрове. По 1 в Кольчугино, Коврове и Суздале. За сутки положительные тесты получили жители 10 районов области.

В регионе растет число активных носителей коронавируса

За все время выздоровели от коронавируса 5400 человек. 193 пациента с COVID-19 не пережили осложнений, вызванных инфекцией. За сутки в регионе нет новых случаев смерти от опасного вируса.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области от коронавируса умирают чаще, чем в соседних регионах.