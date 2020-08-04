Число стобалльников по ЕГЭ выросло в полтора раза

Владимирские школьники сдали Единые государственные экзамены лучше, чем в прошлом году. И это несмотря на пандемию и дистанционное обучение, на которое выпускники вынуждены были перейти в марте. Количество стобалльников этому лучшее подтверждение. По итогам основного периода сдачи ЕГЭ высший балл получили сразу 54 школьника, сообщает департамент образования Владимирской области. В прошлом году эта цифра была ниже – 34.

Наибольшее количество стобалльников из школ Владимира — 20 человек.

Наибольшее число 100-балльников по русскому языку – 17 человек (в 2019 году было 15 человек). 13 человек получили высший балл по химии (в 2019 году- 10 человек.), 9 — по информатике и ИКТ (в 2019 и в 2018 году — по 2 человека). 6 участников набрали 100 баллов по обществознанию, 5- по истории, 2- по географии. Примечательно, что в прошлом году таких результатов по данным предметам не было.

Чуть хуже показатель, разве что, по литературе. В этом году только один стобалльник. Годом ранее было двое. По математике профильного уровня 100 баллов получил один человек. Такой же результат был в прошлом и позапрошлом годах.

Основной этап сдачи ЕГЭ позади, сейчас проходит резервный период. Проверить свои знания смогут те, кто не смог это сделать в срок по уважительным причинам. Куда владимирские выпускники планируют поступать в этом году, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: obruchev.mos.ru