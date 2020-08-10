Число болеющих COVID-19 превысило четыре сотни

Во Владимирской области продолжает расти число активных носителей COVID-19. В данный момент болеет 431 житель Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 412, а днем ранее 395. Закрывших больничный за сутки в регионе нет. При этом печальная статистика по коронавирусу пополнилась новыми летальными исходами. Скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Жертвами болезни с начала пандемии в регионе стали 165 человек.

Суточный прирост заболевших снизился, но незначительно. За минувшие 24 часа зафиксирован 21 новый случай заражения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на одного человека меньше, чем было днем ранее.

За время пандемии зарегистрированы 5 815 случаев заболевания.

В лидерах по числу инфицированных за сутки оказался, как и днем ранее, Муромский район. Он показал наибольший прирост — сразу 5 заболевших. В Александровском районе в статистику распространения инфекции добавились 4 человека. По три случая COVID-19 отмечено во Владимире, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. Два заболевших в Ковровском районе. Меньше всего за сутки инфицированных в Меленковском районе – один человек.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, какие требования должны соблюсти школы к началу учебного года.

Ольга Ефремова

Фото: mybryansk.ru