Число активных носителей коронавируса во Владимирской области уверенно растет

Число активных носителей COVID-19 пошло в рост. В данный момент болеют 315 жителей Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 292, а двумя днями ранее 284. Две недели назад ситуация была иной, из-за большого числа выздоравливающих тогда наметилась тенденция к снижению количества активных носителей. Однако среднее число выздоравливающих в день на этой неделе составило 9. Для сравнения: 15 июля выписали 148 человек, а сегодня ноль.

Суточный прирост новых случаев COVID-19, так бодро снижавшийся с середины июля, стабилизировался. За вчерашний день положительный тест на коронавирус получили еще 25 жителей Владимирской области. Таким образом, на уходящей неделе средний прирост составил 24,7 инфицированных в день.

За сутки в регионе зафиксированы 25 случаев коронавируса.

Лидерство продолжает удерживать Ковровский район. Там плюс восемь новых случаев. Пятеро пациентов получили положительный тест в Гусь-Хрустальном районе. Четыре новых случая коронавируса подтверждены в Муроме, три — во Владимире. По два новых случая зарегистрированы в Александровском и Вязниковском районах. Плюс один инфицированный в Киржаче. За все время в регионе зафиксированы 5635 случаев COVID-19.

Пополнилась печальная статистика. За сутки подтверждены две новые смерти пациентов с коронавирусом. С начала пандемии болезнь не пережили 146 человек. Ранее «Призыв» сообщал, что в субботу впервые за лето был зафиксирован максимум по смертности — подтверждены были 5 смертей от коронавируса.

Елена Пляскина

Фото АГН «Москва»