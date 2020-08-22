Число активных носителей коронавируса планомерно растет

Активными носителями коронавируса на данный момент являются 532 человека. В начале недели болели 506 жителей Владимирской области. Планомерный рост этого показателя можно наблюдать с конца июля — начала августа, когда резко снизилось число выздоравливающих, а среднесуточный прирост перестал активно снижаться. Эксперты считают, что ситуация в регионе стабилизировалась. Область вошла в светло-зеленую зону наравне с ближайшими соседями — Москвой и Нижегородской областью.

За последние сутки среднесуточный прирост инфицированных составил 23 новых случая.

Список по числу заболевших возглавил Гусь-Хрустальный район — плюс 6 инфицированных. Четыре человека заболели в Муромском районе, по три — в Ковровском и Меленковском районах. В Селивановском и Александровском районах зафиксировано по 2 новых случая. По одному заболевшему прибавили Владимир, Камешковский и Юрьев-Польский районы. Всего за время пандемии в регионе переболели 6089 человек.

Больничный за прошедшие сутки закрыли 19 пациентов, за все время выздоровели 5365 человек. Печальную статистику смертей от COVID-19 пополнил еще один житель Владимирской области. За время пандемии скончались 192 пациента с коронавирусом.

Ранее «Призыв» сообщал, что несмотря на стабилизацию ситуации с ковидом, в регионе продлили обязательный режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет.

Елена Пляскина

Фото: newsincyprus.com