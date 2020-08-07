Число активных носителей коронавируса неуклонно растет

Число активных носителей COVID-19 продолжает неуклонно расти. В данный момент болеют 380 жителей Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 367, а двумя днями ранее — 361. Суточный прирост новых случаев, так бодро снижавшийся в последнее время, показывает отрицательную динамику. За вчерашний день положительный тест на коронавирус получили еще 23 жителя Владимирской области. И это после того, как днем ранее был зафиксирован минимальный прирост заболевших COVID-19 за лето — 20 человек.

В лидеры по числу инфицированных выбился Гусь-Хрустальный район.

Он показал наибольший прирост — сразу 5 заболевших. Следом идет Ковровский район — 4 инфицированных. По 3 человека заболели в Муромском и Юрьев-Польском районах. В статистику распространения инфекции во Владимире добавились 2 человека. Такая же цифра в Петушинском и Меленковском районах. Меньше всего за сутки инфицированных в Кольчугинском и Селивановском районах — по одному человеку. Всего за время пандемии заболели 5748 человек.

Продолжают фиксироваться смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в регионе умерли еще 2 человека. За время пандемии болезнь не пережили 158 человек. Выздоровели за сутки 8 пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область официально переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. Издать соответствующий указ поручил накануне губернатор региона.

Ольга Ефремова

Фото АГН «Москва»