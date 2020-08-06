Чествуем первых русских святых Бориса и Глеба

Братья были младшими сыновьями князя Владимира Красное Солнышко. Они родились незадолго до Крещения Руси и были воспитаны в христианской вере. Еще при жизни отца Борис получил в удел Ростов и проявил мудрость и кротость, управляя своим княжеством. Когда умер князь Владимир, старший сын его Святополк объявил себя великим князем Киевским. Дружина уговаривала князя Бориса пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но он, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!»

Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса и подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, достойно встретил свою смерть. После этого Святополк столь же вероломно умертвил князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела — Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом.